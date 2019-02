Žďársko – V roce 2015 se v okrese otevřou lázně v Novém Městě na Moravě, nové muzeum ve Žďáře nad Sázavou a rozhledna ve Velkém Meziříčí. Uvedení do provozu se dočká i právě dokončené Centrum zelených vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem.

Největší investici představuje právě toto centrum, které bylo postaveno za 150 milionu korun a jehož výstavbu významně podpořila evropská dotace. Skládá se ze zrekonstruovaného bývalého statku šlechtického rodu Mitrovských, moderního ekopavilonu a repliky horácké vesnice. „Zkušební provoz začne v lednu, slavnostní otevření je naplánováno na sobotu 21. března," informoval bystřický starosta Karel Pačiska s tím, že radnice očekává roční návštěvnost až padesát tisíc lidí.

V Novém Městě na Moravě se na podzim otevřou městské lázně, které od letošního léta vznikají v tamní Hornické ulici. Investice ve výši devadesát milionů korun plně v režii města zahrne pětadvacetimetrový bazén se čtyřmi drahami, relaxační bazének, brouzdaliště, vířivku včetně wellness centra se saunami a bufet. „Zahájit provoz bychom chtěli od prvního října," vyjádřil se starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Obyvatelé Nového Města si vodní radovánky vybrali v dosud nejrozsáhlejším místním průzkumu veřejného mínění. Plavecké centrum v loňské anketě zvítězilo nad projektem nové sportovní haly.

Ve Žďáře nad Sázavou v létě roku 2015 přibude nové turistické centrum včetně atypických muzejních expozic v prostorách starého pivovaru v zámku rodiny Kinských. Návštěvníkům by mělo prostřednictvím zážitkových expozicí netradiční formou nabídnout pohled do historie zámku i jeho okolí. „Chceme být současní a zároveň se opřít o tradice tak, aby návštěvníci, kteří přijedou do Žďáru nad Sázavou, nejen poznali tento region, ale navíc odtud odcházeli s pocitem své vlastní kreativity," vysvětlila Marie Kinsky.

Muzeum, které bude uvedeno do provozu v souvislosti s červencovým tanečním festivalem KoresponDance, zahrne tři základní etapy. Období, kdy ve 13. století do Žďáru přišli cisterciáčtí mniši, začali tam stavět klášter a budovat hospodářství, které přetrvalo dodnes. Druhým milníkem v připravované expozici je období baroka a třetím současnost.

Velké Meziříčí v příštím roce získá novou dominantu – na Fajtově kopci bude v květnu dostavěna unikátní rozhledna ve tvaru dvojité šroubovice. Investice za 8,5 milionu korun je v režii meziříčských lyžařů a podpořila ji šedesátiprocentní evropská dotace. „Co se týče financování stavby, pomoci může i veřejnost, a to prostřednictvím veřejné sbírky," vyjádřil se Jiří Pálka z velkomeziříčského Ski klubu.

Rozhlednu, která bude v noci osvětlená, navrhl Velkému Meziříčí „na míru" renomovaný architekt Václav Hlaváček. Netradiční stavba sklidila úspěchy na mnoha místech Evropy a přinesla mu několik nabídek; zájem vzbudila třeba i v Rotterdamu. Architekt ale projekt jinde neuplatnil, když se ujistil, že zájem Meziříčských trvá, i když se jednalo o několik let čekání. Stavba je koncipovaná tak, aby z ní bylo vidět i na další dominantu Meziříčí – dálniční most Vysočina z roku 1978 překlenující údolí řeky Oslavy. „Předpokládáme, že atraktivní rozhledna může přivést do města další návštěvníky, a to i mimo lyžařskou sezonu," uvedl starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.