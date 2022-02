Vznik parku uvítá Jiřina Janíková. Je ředitelkou mateřská školky, která také leží U Stadionu. „Je to dobrá zpráva. Hlavně pokud bude místo vhodné i pro předškolní děti. Pak tam s nimi určitě budeme chodit. Ve školce máme pro děti dobře vybavené venkovní prostranství. Přesto se hodí, když to člověk může prostřídat,“ řekla ředitelka.

Projekt navrhl architekt Zdeněk Sendler. „Snažili jsme se, aby výsledek byl harmonický a sloužil lidem. Nebude to nikoho zatěžovat. Zvolili jsme osvědčený způsob městského parčíku. Z našich zkušeností je to lepší než vymýšlení něčeho mimořádného. Chtěli jsme vystihnout ducha místa. Něco takového ještě v Bíteši není,“ prozradil architekt.

Park vznikne v lokalitě U Stadionu, kde vznikají nové domy



Park a domov důchodců budou ve městě stát do pěti let



Cena bude známá v dubnu



V parku budou hřiště či sociální zázemí



Města plánuje využívat park ke kulturním akcím



Sedmého března mohou lidé přijít diskutovat do kulturního domu

Podle vedoucího Odboru investic Pavla Bednáře bude park oázou klidu pro dospělé i děti. „Budou moci navštívit přírodu, projít se v ní či si tam posedět, byť okolo stojí bytové domy. Plánujeme park zároveň využít ke kulturním akcím, jako je dětský den. Bude multifunkční. V Babinci člověk nenajde záchody nebo vodu. Je přírodněji založený,“ vyjmenoval rozdíly mezi parky vedoucí investic.

Ve městě ještě nemají spočítané, kolik bude výstavba stát. „Budeme to vědět někdy začátkem dubna. Tehdy bude projekt hotový včetně rozpočtu. Teď pracujeme na dokončení dokumentací o územním rozhodnutí. Park jsme museli vystavět ze zákona. Vyplývá to z povinnosti, že na určitý počet hektarů musí vzniknout nějaká zeleň,“ vysvětlil Bednář.

Zájemci mohou přijít v pondělí sedmého března v 15:30 do kulturního domu ve Vlkovské ulici na veřejnou prezentaci projektu, kde mohou diskutovat a mít připomínky. „Určitě se přijdu podívat. Ještě se musím zamyslet, jestli se na něco doptám,“ dodala Jiřina Janíková.