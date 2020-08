Kdy bude hotová finální podoba jízdního řádu pro vlaky na Vysočině?

Tvorba nového vlakového jízdního řádu potrvá do konce října. V tuto chvíli je v prvním návrhu velká změna jen u stanice Kostelec nad Jihlavou, kde nemají od poloviny prosince zastavovat rychlíky. Ostatní změny napříč Vysočinou jsou drobné minutové posuny, aby byl jízdní řád stabilnější, aby rychlíky jezdily, jak mají a už nedocházelo ke zpožděním především na směru Brno – České Budějovice.

Kde můžou cestující očekávat největší komplikace při cestování vlakem?

S komplikacemi se budou potýkat na trati 240 Jihlava – Brno, kde je naplánovaná rekonstrukce úseku Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna. Celý grafikon na této trati bude v příštím roce ovlivněný pracemi v tomto úseku na Brněnsku a byť je nějaký návrh jízdního řádu, je vysoká pravděpodobnost, že trať bude v úseku uzavřená i v příštím roce a bude platit výlukový jízdní řád. Vlaky nahradí autobusy. Dokonce se předpokládá, že od prosince bude úplná osmdesáti denní výluka. Situaci tam aktuálně komplikuje spor s majitelem nemovitosti v Troubsku.

O co ve sporu jde?

Majiteli se nelíbí koncepční změny – že má jít trať o něco výš, že přibudou betonové protihlukové stěny a podobně. Využil svých práv, v současnosti o tom rozhoduje ministerstvo dopravy. A majitel avizuje, že pokud neuspěje, půjde k soudu. Každopádně Správa železnic už v tomto úseku trati pracuje, umožňuje jí to stavební povolení, které nabylo právní moci. Netroufám si odhadnout, jak tato záležitost dopadne. Je to podle mě nešťastné.

Proč?

Protože když se podívám na české a například rakouské zákony, s rozpaky sleduji, že u jižních sousedů například prorazili třicetikilometrový tunel, aby se dostali rychleji z Vídně k Jadranu. A my řešíme problémy na odbočné trati někde u Brna přes patnáct let. Myslím tím elektrifikaci od Brna směrem k Jihlavě. Je to ukázka, nechce se mi hodnotit čeho. S vysokou pravděpodobností tedy výluka na trati Jihlava – Brno u Brna potrvá i v příštím roce.

Nyní cestující na této trati trápí častá zpoždění vlaků. Změní se to?

Konkrétní návrh jízdního řádu je dělaný tak, že má méně hrozit zpožďování vlaků, jak se to děje nyní kvůli tomu, že je trať jednokolejná. Zůstane půlnoční spoj z Brna do Třebíče a také vložený ranní osobní vlak z Náměště, který v 6.48 odváží studenty na gymnázium do Zastávky.

Na Vysočině se lidé nejvíc bouří kvůli tomu, že přestanou zastavovat rychlíky v Kostelci u Jihlavy…

Ano, na Vysočině je to nejzásadnější a veřejností nejkontroverzněji vnímaná novinka. Potkávají se tam dvě trati: Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí a směr Slavonice. Chápu, že je to pro místní nepříjemná změna. V současnosti, jak se zřídily spěšné vlaky do Havlíčkova Brodu a změnila se časová poloha rychlíků, tak Správa železnic i dopravce tvrdí, že není přestupů potřeba, protože obyvatelé z jižní části Vysočiny se dostanou do Havlíčkova Brodu přímo na přestup na pražské rychlíky. Anebo že se dá tedy přestupovat v Jihlavě.

Mnozí cestující jsou zvyklí tam přestupovat, proč měnit něco, co lidé berou jako přínos?

Chápu, že když je někomu narušen letitý zvyk v Kostelci přestupovat na rychlíky do Českých Budějovic a Brna, pak je to nepříjemnost. Nicméně Kostelec má 891 obyvatel a i kdybych bral, že má kolem tisícovky, stejně zřejmě nejde o místo, kde by měla doprava, jež jede přes celou republiku, zastavovat. Spádovou stanicí by měla být Jihlava. A pro kraj by mělo být zásadní řešit otázku, jak cestující do Jihlavy přepravit, aniž by nemuseli trávit dlouhý čas na cestě. Osobně s tím rušením nemám problém. Ale pak by se měla ještě efektivně vyřešit doprava od Slavonic přes Telč, Kostelec až do Jihlavy.

Co trať Křižanov – Studenec? Budou i nadále zastavovat rychlíky v Křižanově, kolem čehož v nedávné minulosti taky byly spory?

Ano, budou zastavovat. Tam se nechystá zásadní změna, osobní vlaky budou jezdit ve dvouhodinovém taktu, zůstanou zachovány přípoje od Žďáru v Křižanově. Ve Studenci se bude přestupovat na vlaky směr Brno. Na této trati je zkrátka upřednostněná vazba na Žďár nad Sázavou, aby lidé z Velkého Meziříčí mohli dojíždět směr Žďár.