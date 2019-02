Vysočina – Od 13. prosince bude platit na Vysočině nový jízdní řád vlaků. Změny se dotknou všech tratí. Někde budou zásahy do jízdního řádu výrazné, jinde ne.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Asi s nejvíce změnami budou přibližně od půlky prosince muset počítat cestující na trati Havlíčkův Brod – Jihlava – Jindřichův Hradec – Veselí nad Lužnicí.

Například přímý vlak, který jezdí v pracovní dny ze Slavonic do Havlíčkova Brodu (příjezd 9.53) přes Jihlavu, bude mít nově v Kostelci u Jihlavy přípoj od Horní Cerekve. S větším počtem změn, hlavně o víkendu, budou muset lidé počítat ale i na trati Kostelec u Jihlavy – Telč – Slavonice. Vlaků pojede přibližně stejně, ale změní se časy příjezdů a odjezdů.

Minimum úprav naopak České dráhy udělaly například na železniční trati Havlíčkův Brod – Humpolec či Moravské Budějovice – Jemnice. „Každému cestujícímu bych doporučovala, aby se před tím, než pojede vlakem, na případné změny podíval,“ uvedla Lenka Horáková, zástupce Českých drah pro kraj Vysočina.

Pokud to čestující udělá, dozví se i o posílení vlakových spojů ve špičce na trati Žďár nad Sázavou směr Nové Město a Tišnov.

Zvýšené DPH

Celkově bude ale rozsah regionální dopravy přibližně stejný jako letos. Nebude se měnit dokonce ani jízdné, a to i přesto, že by se od ledna měla zvýšit sazba DPH. „Změna DPH z devíti na deset procent se do ceny vlakové jízdenky nepromítne,“ potvrdila regionální mluvčí Českých drah Kateřina Šubová. České dráhy připravily pouze drobné úpravy tarifních nabídek, které se budou týkat síťových jízdenek klasik nebo ČD Netů a změní se koncepce eLišky.

Novinkou je naopak podepsání desetileté smlouvy drah s krajem Vysočina. „Ta nám zajišťuje, že po dobu deseti let budem drahám doplácet 59 korun za jeden vlakokilometr,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

Denně bude v rámci kraje vypraveno, stejně jako letos, v průměru 348 osobních a spěšných vlaků. Rozsah dálkové dopravy zůstane také přibližně stejný.

Na regionálních tratích České dráhy nasadí sedm dvouvozových a tři třívozové Regionovy. Mezi Brnem a Jihlavou budou jezdit modernizované řídicí vozy, které mají i oddíl první třídy.

Dráhy pro letošní jízdní řád vypraví celkem 9 739 vlaků, které ujedou přibližně 125 milionů kilometrů. Denně vypraví v průměru 7 654 vlaků. Vlakem ročně na Vysočině jezdí přibližně deset milionů cestujících.

