Nový domov pro knihy i čtenáře. V Meziříčí se dvakrát přestěhuje knihovna

/VIZUALIZACE/ Do nových prostor půjdou za pár měsíců tisíce knih a za nimi čtenáři z Velkého Meziříčí. Ve městě na Žďársku totiž stěhují knihovnu. Od dubna bude mít pobočku v Poštovní ulici, jen pár kroků od hlavní pošty. Azyl bude dočasný. Do dvou let se knihy vrátí zpět už do opravené původní knihovny. Jak to bude vypadat si můžete prohlédnout na vizualizacích.

Do nových prostor půjdou za pár měsíců tisíce knih a za nimi čtenáři z Velkého Meziříčí | Video: Deník/Jiří Kašpárek