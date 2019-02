„Od 1. do 5. března to bude většina ambulancí. V tyto dny bude malým pacientům k dispozici pouze jedna ambulance, která je v budově gynekologicko-porodnického oddělení. V ambulancích v nové budově dětského oddělení začneme ordinovat 6. března. Lůžkovou část bychom měli otevřít 14. března,“ informoval technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.

Den otevřených dveří přijde o něco dříve. Už ve středu otevře nový pavilon své dveře prvním návštěvníkům z řad veřejnosti. „Chceme využít této možnosti ukázat všem dárcům, kteří přispěli do veřejné sbírky na vybavení dětského oddělení, na co vlastně přispěli. To díky nim a jejich příspěvkům je naše dětské oddělení tak hezké,“ vyjádřila se ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Ve veřejné sbírce se pro dětské oddělení podařilo vybrat částku 2 miliony 250 tisíc korun. Velkou měrou k tomu přispěli také studenti novoměstského gymnázia, kteří uspořádali pro dětské oddělení Benefiční bazárek a Kavárničku. „A také namalovali v rámci výtvarné výchovy obrazy, které zdobí chodby ambulantního traktu,“ dodala tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

V den otevřených dveří se mohou návštěvníci těšit i na malé zpestření v podobě představení novoměstského loutkoherce Jana Hrubce a jeho Dřevěného divadla, které začne ve 14 hodin. „Na programu je pohádka Princezna na hrášku,“ informovala Tamara Pecková.

„Rodiče si také budou moci sami prohlédnout nové oddělení, zatímco děti budou plnit zábavné programy v naší nové a prostorné herně s tetou Katkou,“ doplnila tisková mluvčí.