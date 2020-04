Lidé z městyse vyhlížejí novou silnici, která dostane dopravu pryč z centra, už mnoho let. „Čekáme na obchvat hodně dlouho. Intenzivní jednání s krajem jsme vyvinuli před osmi lety. Nakonec se nám podařilo vedení Kraje Vysočina přesvědčit, aby stavbu povolilo a sehnalo na ni evropské peníze,“ řekl starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

Novoveselský obchvat má jednu raritu. Pletařky se pustily do pletení šály, která bude stejně dlouhá, jako nová silnice. Každá z žen upletla svůj díl. Ty měly být následně spojeny v jeden celek.

Šála je hotová, zbývá už jen jediný krok k jejímu úplnému dokončení. Sešít jednotlivé díly dohromady. To se mělo uskutečnit v březnu, ale kvůli vládním opatřením se tak zatím nestalo. „Nedopadlo to. Zatím jsou všechny kusy šály uskladněné a čekáme na příhodnější dobu, kdy se budeme moci sejít a sešít je. Ale do října máme ještě čas, to bychom stihnout mohly,“ usmála se jedna z pletařek Jitka Kalasová.

Pletení se účastnilo třicet aktivních pletařek. A menšími kousky pleteniny přispěly i další ženy. „Na šále se nepodílely jen místní pletařky, ale něco nám dodala třeba paní z Telče, ze Žďáru nad Sázavou a dokonce i od Pelhřimova,“ informovala spolutvůrkyně obchvatové šály.

Sešívat chtějí postupně. „Kdybychom to sešily najednou, tak se šálou nikdo nehne. Takže počítáme se sešíváním kusů v délce tak dvě stě tři sta metrů. To aby byly přenosné,“ vysvětlila Kalasová.

V říjnu chtějí pletařky roztáhnout šálu po trase hotového obchvatu, a to za dohledu zástupců Agentury Dobrý den Pelhřimov. „Rády bychom vytvořily nový rekord. Bude to nejdelší šála lemující silniční obchvat,“ poznamenala Kalasová.