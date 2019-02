Žďár nad Sázavou - Povolební koláč se na Vysočině upekl nebývale rychle. Alespoň ve srovnání s ostatními kraji v Česku. Vítězní sociální demokraté hodlají v krajské radě vládnout s tichou podporou komunistů. Konečné složení vlády oznámí nový hejtman ve čtvrtek večer.

Vladimír Novotný | Foto: DENÍK/ Josef Němec

Ve víru povolebních vyjednávání měl slovo rovněž žďárský zastupitel Vladimír Novotný, jenž bude na Vysočině s největší pravděpodobností zastávat funkci prvního náměstka nového hejtmana, kterým se podle očekávání stane Jiří Běhounek.



Menšinová vláda ČSSD s tolerancí KSČM - to je méně obvyklá forma vládnutí. Co si mají pod slovem „tolerance“ obyvatelé kraje představit?

Bohužel vývoj vyjednávání především ze strany dvojbloku ODS-KDU nám nedal jinou šanci. Trojkoalice s menšinou ČSSD v radě nepřipadala v úvahu a tak sociální demokraté požádali všechny strany o podporu volby menšinové rady ČSSD. Jediní kdo slíbili podporu jsou zastupitelé za KSČM. V první fázi to znamená, že při volbě členů vedení kraje podpoří zastupitelé za KSČM sociální demokraty. Dále po ustavení všech dalších orgánů, výborů a komisí budeme pracovat ve prospěch kraje a budeme hledat podporu pro svoje záměry napříč politickým spektrem. Tedy znovu u všech stran krajského zastupitelstva.



Jste členem zastupitelstva a zároveň rady města Žďáru nad Sázavou. Zůstanete v těchto pozicích i poté, co začnete zastávat funkci prvního náměstka hejtmana?

Pokud se skutečně stanu prvním náměstkem hejtmana kraje, tak určitě zůstanu členem zastupitelstva města. Předpokládám, že zkusím pracovat i jako člen rady města. Obě funkce ve městě jsou neuvolněné, rada se koná jednou za čtrnáct dnů v pondělí v odpoledních hodinách. Věřím, že toto spojení bude spíše přínosem pro rozvoj kraje i města. Obdržel jsem nejvíce preferenčních hlasů ve Žďáře a možná by to bylo pro mnohé voliče zklamáním. Pokud ale nebudu práci v radě stíhat, odejdu.



Na tiskové konferenci k povolebnímu vyjednávání o sestavení krajské vlády jste uvedl, že ve straně nepanuje jednotný názor na otevřenou spolupráci s komunisty. Nemyslíte si, že i forma menšinové vlády s tolerancí KSČM se jednou ve zlém obrátí proti ČSSD?

Nejsem si jistý zda podpora ODS by nám prospěla více. Jak jsem již uvedl, prakticky neexistovala jiná možnost. Snažili jsme se domluvit a jednat se všemi. Před čtyřmi lety se s námi téměř nikdo nebavil a přesto jsme se nyní snažili nechovat se podobným způsobem. Nevyšlo to. Sociální demokracie získala 21 mandátů, to je 40 procent hlasů voličů. Hlavní zodpovědnost bude tedy v každém případě na bedrech ČSSD. A je jedno v jakém složení rady.



Uvažujete, že byste skončil ve vašem hlavním zaměstnání, což je funkce ředitele zdravotní péče Krajské pobočky VZP pro kraj Vysočina?

Pokud se stanu náměstkem hejtmana, nastoupím do uvolněné funkce. Odejdu z funkce ředitele OZP VZP kraje Vysočina.



Hlavním předvolebním trumfem ČSSD bylo heslo o zrušení poplatků v krajem zřizovaných nemocnicích. Myslíte si, že se tento záměr podaří v zastupitelstvu kraje Vysočina opravdu prosadit?

Pokud jde o poplatky, tak je budeme za naše občany v našich příspěvkových organizacích hradit. Doufám, že to bude jen na krátkou dobu. Předpokládám, že tato evropská rarita bude zrušena na republikové úrovni. Jde o to, že nikde v Evropě nezůstávají tyto poplatky zdravotnickým zařízením a lékárnám. A pokud jsou, vrací se zdravotním pojišťovnám a ty je používají ve prospěch pacientů. To nemluvím o málo funkčním limitu 5000 korun, neomezené platbě za lůžko a den a podobně.



Jak vy z pozice šéfa OZP VZP hodnotíte reformy ve zdravotnictví prosazované ODS?

Skoro se mně chce říci, že nevím o jakých reformách je řeč. Ale pokud mám být skutečně stručný, tak jsou reformy fiaskem. Zatím jsem nezaznamenal jeden prosazený reformní zákon. Možná je to ale dobře. Akciové společnosti ze zdravotních pojišťoven, soukromé firmy na řízenou péči, konkurence, která má již nyní výhody proti ostatním zdravotním pojišťovnám. Vše šité na míru soukromému kapitálu. Americké reformy v českém kabátě. Nevěřím v úspěch takového experimentu.



Máte svoji vlastní vizi jak řešit situaci ve zdravotnictví bez poplatků u lékaře?

Poplatky neřeší situaci ve zdravotnictví. Nedostatek personálu, chybějící standardy, nedostatečnou odbornost, nedostatečné mzdy, drahé léky, vysoké doplatky léků… těžko vyřeší poplatky směrované především k důchodcům a dětem. Krajské zdravotnictví na vytváření republikového systému řízení zdravotnictví nemá až tak zásadní vliv. Přesto velmi stručně: je možné racionalizovat řízení nemocnic, zvýšit kontrolu, centralizovat nákupy léků a přístrojové techniky, koordinovat výběrová řízení. Samozřejmě je možné využít dobrého hospodaření kraje pro zvýšení provozních a mzdových prostředků nemocnic, získávat evropské peníze. Musíme doufat i ve změnu systému úhrad lůžkových zařízení.

