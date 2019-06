„Každý den přichází někdo další. Vystřídají se u nás studenti primy z novoměstského gymnázia, děti z mateřské a základní školy z Řečice i z Radňovic, děti z mateřské školy za žďárského Stalingradu i kroužek mladých včelařů z Bobrové,“ vyjmenoval jednotlivé návštěvníky předseda Českého svazu včelařů, Základní organizace Nové Město na Moravě Pavel Kaláb.

Včelaři zasvěcovali děti do své práce na třech stanovištích. „Rozdělíme si je do skupin, jedna z nich jde do včelína, kde jim ukazujeme život včel. Máme tam i prosklený úl, takže jim mohou nahlédnout až do „obýváku“. Druhá skupina si zase vyzkouší sbíjení rámků, drátkování a zatavení mezistěny,“ prozradil dvě ze stanovišť novoměstský včelař Pavel Liška. „No a ta poslední skupina si na vlastní kůži vyzkouší odvíčkovávání plástů a vytáčení medu,“ doplnil Pavel Kaláb.

Právě třetí stanoviště se dětem líbí nejvíce, neboť bývá spojeno s ochutnávkou sladkého včelího medu. „Měli jsme tu děti z primy z gymnázia v Novém Městě na Moravě, a ti si to opravdu pořádně užili. Vyžvýkali z vosku všechen med naprosto dokonale a ještě žádali přídavek. Strašně jim to chutnalo,“ usmál se Pavel Kaláb.

Návštěva u včelařů s sebou ale také nese riziko v podobě včelího bodnutí. Většinou jde pouze o bolestivou záležitost, ale pro alergiky může být i nebezpečné. „Už se nám také stalo, že včely někomu daly žihadlo, i když ty naše jsou většinou hodné. Děti hned po příchodu upozorňujeme, že mají dávat pozor, nemají mávat rukama, když se k nim včela přiblíží a mají zůstat v klidu,“ řekl další z místních včelařů Vratislav Kříž.

Ne všechny děti přišly na návštěvu takzvaně včelařením „nepolíbené“. Mnohé z nich se už s touto prací setkaly. „Tatínek je včelař a chce, abych se včelám taky věnovala. Koupil mi dokonce i speciální kombinézu, aby mě včely nepíchly,“ pochlubila se desetiletá Lucie Klimešová z Řečice, která se včelařům ve svém ochranném obleku přišla i ukázat.

Návštěvníci odcházeli odtamtud nadšeni. „Odnášíme si spoustu zajímavých informací. Já o včelách něco málo vím, ale mnohé z toho, co nám včelaři vykládali, mě překvapilo. A děti to ohromně zajímalo,“ pochválila exkurzi do včelařského ráje na Harusově kopci vychovatelka z řečické školy Alena Klimešová.

„Na výstavu k novoměstským včelařům chodíváme, ale na návštěvě na Harusově kopci jsme byli poprvé. A jsme tím nadšeni. Děti to baví, jsou venku v krásné přírodě a všechno je to velice zajímá,“ souhlasila ředitelka Základní školy Řečice Dagmar Šišková.