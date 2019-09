Nové Město na Moravě - Víceúčelový spolkový objekt mají v plánu vystavět v Soškově ulici členové novoměstského spolku Orel.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Iva Kovářová

„Měl by to být klubový a restaurační prostor, kde by bylo možné pořádat školení, firemní setkání, rodinné oslavy, diskuze, promítání cestovatelů, malé recitály a tak podobně. Herna by mohla sloužit například pro malé cvičební skupiny, kurzy jógy nebo pilates. Rádi bychom tam oživili stolní tenis. Bude tam místo na tři stoly, z toho dva s oficiálním rozměrem pro soutěže. Sál bude mít navíc galerii, ze které bude možné pozorovat zápasy seshora, což si myslím je velmi atraktivní,“ popsal plánovanou novostavbu předseda spolku Břetislav Wurzel.