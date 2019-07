„Novoměstský hasičský sbor vznikl na den přesně před sto čtyřiceti lety. 13. července sepsal Valerián Kalláb první stanovy sboru a 20. července 1879 byly tyto stanovy schváleny městskou radou. V tento den byl tedy oficiálně založen novoměstský hasičský sbor,“ připomenul starosta Sboru dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě Miroslav Šikula.

Od té doby až do dnešního dne sbor neustále plní svou funkci. „Jsme nejstarším nepřetržitě fungujícím spolkem v Novém Městě,“ poznamenal Miroslav Šikula.

Od svého založení ušel sbor velmi dlouhou cestu. Před jednadvaceti lety vznikla také poloprofesionální zásahová jednotka, její členové mívají na svém kontě okolo sto čtyřiceti zásahů ročně. „Jsou to zásahy různorodé a všeho druhu, včetně zásahů při dopravních nehodách. Od těch nejjednodušších, kdy se vyjíždí třeba jen k otevření uzamčeného bytu přes likvidaci obtížného hmyzu a úklid spadaných větví a stromů až po požáry, výškové práce a podobně,“ informoval Miroslav Šikula.

U oslav se samozřejmě nemohl chybět ani jeden ze zástupců novoměstské radnice. Místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek poděkoval hasičům za jejich práci a prozradil, že má město pro ně i speciální dárek. „Schválili jsme v rozpočtu mimo jiné i finanční prostředky na nákup nového vozidla pro místní hasiče. Bohužel se nepodařilo předat jej na oslavě, jak by se slušelo, ale určitě ho dostanou,“ slíbil Stanislav Marek.

Po nezbytných oficialitách, jakými byly vítání sborů, společný nástup a proslovy přítomných hostů, přišla na řadu samotná oslava. Přítomní si mohli prohlédnout vystavenou historickou techniku, Besip nabídl simulaci dopravní nehody, sami hasiči předvedli slaňování a záchranu raněného, policejní psovodi se pochlubili poslušností svých psích svěřenců a děti ze Sboru dobrovolných hasičů Sovětice předvedly ukázku hašení. „Je to jedním slovem úžasné. Už jen to, že se lidi dokáží sejít a společně se bavit. Já jezdím s rodinou na Vysočinu pravidelně už od třiadevadesátého roku. Pokaždé, když se koná nějaká akce, tak se chodíme podívat. A tohle je opravdu skvělé,“ ohodnotil hasičskou oslavu Petr Horčička z Prahy.

A co by oslavencům popřál do dalších let? „Co nejméně potřebných zásahů a více cvičení a zábavy,“ usmál se Petr Horčička.