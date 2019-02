Nové Město na Moravě - Mikrojesle začnou na začátku příštího roku fungovat v Novém Městě na Moravě. Vznik tamějšího a dalších zařízení podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a peníze z evropských fondů. Z podaných 123 žádostí bylo vyhověno sedmapadesáti projektům. V Kraji Vysočina uspěl pouze ten novoměstský.

Jesle. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Jeníček Luboš

Dotace uhradí vše od zařízení prostoru až po platy vychovatelek. Rodiče tak budou svým potomkům hradit pouze stravu. „Ze zahraničních zkušeností, kde obdobná zařízení fungují již řadu let, vyplývá, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly být dostupné všem zájemcům, tedy jako veřejná služba," vysvětlila okolnosti vzniku projektu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Mikrojesle budou pro děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let. Podmínkou je, aby jejich rodiče pracovali či o zaměstnání usilovali. „Hlavním cílem je zjednodušit matkám návrat do pracovního procesu a zabránit tak jejich znevýhodnění na trhu práce," vysvětlila iniciátorka novoměstských mikrojeslí Jitka Marková. Zřizovatelem je Spolek rodičů NMNM.

Novoměstské mikrojesle ještě ani nespustily provoz, přesto jsou už plné. „Jednou z podmínek projektu je, aby byly v jedné chvíli v zařízení maximálně čtyři děti. Přihlášeno máme deset dětí, které se budou v jeslích střídat podle potřeb rodičů," popsala chod mikrojeslí Marková.

Aby zařízení dotaci získalo, jeho partnerem musí být město. „Nápad podporujeme. Těší mě, že vzešel z iniciativy samotných lidí," řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.