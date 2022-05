Novoměstské Centrum Zdislava slaví třicátiny, podívejte se na historické snímky

Povrchy ulic zaplatí město. "Sítě jsou hrazeny městem a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko. Dále tam má sítě EON. Celkové částky za rekonstrukce a stavby ulic jsou v Lesní patnáct milionů, ve Smetanově asi pět a čtvrt milionu korun,“ sdělila Andrea Kramárová z odboru investic města.

Od tohoto týdne je také dočasně zcela uzavřena ulice Žďárská mezi domy č. p. 34 a 37 u křižovatky se silnicí třetí třídy číslo 35314. A to kvůli přivodu plynu do domu číslo sedmatřicet. Uzavírka potrvá do příštího týdne.