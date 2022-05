Babetty, Pragy i velorexky. Náměstí v Měziříčí sraz veteránů náramně slušel

V budoucnu by se v centru mohl rozvinout sociální podnik. "Věřím, že je to správná cesta, jak se znevýhodnění lidé mohou uplatnit na trhu práce. Dále by bylo do budoucna vhodné uvažovat o rozšíření podkrovní části v severní části budovy směrem do zahrady,“ prozradila plány Hana Janů.

Největším přáním ředitelky centra je nyní zorganizovat jednodenní výlet a rekondiční pobyt pro své klienty.