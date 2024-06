Nový chodník se bude stavět v Novoměstské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Radní už vybrali stavební firmu. Hotový má být chodník během šest měsíců.

Stavba chodníku. Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Loskot

Chodník se bude stavět při výjezdu ze Žďáru nad Sázavou na Nové Město na Moravě.

“Jedná se o úsek od vjezdu do prodejny Mountfield ke stávajícímu chodníku na páteřní komunikaci v průmyslové zóně Jamská,” uvedl místostarosta Žďáru nad Sázavou Jaroslav Hedvičák.

Stavba by měla stát dva a půl milionu korun bez daně. Hotovo by mělo být do šesti měsíců.

