„Převážně se jedná o pacienty s chronickým onemocněním, po těžkých traumatech, po komplikovaných operačních výkonech, s neurologickým onemocněním, v septických stavech,“ vysvětlila vedoucí lékařka oddělení Následné intenzivní péče Eva Kutalová. „U těchto pacientů zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci na akutních lůžkách intenzivní péče, ale nadále je u nich prioritou komplexní intenzívní péče. Na mysli mám monitoring životních funkcí, nutriční podporu. Neméně důležitá je návaznost na naše další oddělení. V nemocnici je téměř nadosah intenzivní rehabilitační péče, psychologická podpora, jsou tady plicní specialisté, logoped, tohle všechno je pro pacienta velice důležité,“ upozornila lékařka.

„Jedním z cílů naší péče je příprava pacienta na domácí umělou plicní ventilaci (DUPV). To se děje v případě, pokud není možné pacienta do tří měsíců odpojit od přístrojů, pak se pokusíme pacienta připravit právě do programu DUPV,“ uvedla Eva Kutalová. Novoměstská nemocnice také jako jediná v kraji nabízí svým pacientům domácí umělou plicní ventilaci. Jedná se o metodu, při které speciální přístroj částečně nebo úplně nahrazuje dýchání.

„To, co na našem oddělení pacientovi, který není schopen bez podpory přístrojů dýchat, zajišťuje profesionál, doma zastane nejbližší příbuzný. Podmínkou k napojení na domácí plicní ventilaci je edukace pacienta a jeho nejbližších. Ošetřovatelská péče o takového nemocného je velmi náročná. Proces vyžaduje pravidelné návštěvy rodinných příslušníků, kteří o svého blízkého budou pečovat,“ přiblížil primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) novoměstské nemocnice Dušan Mach.

„Domácí umělá plicní ventilace je způsob, jak zajistit základní životní funkci za pomoci ventilátoru, který zabezpečuje dýchání a to v jeho domácím prostředí. Pokud není možná ze sociálních důvodů, pacient je odkázán na doživotní hospitalizaci v nemocničním zařízení,“ uvedl primář Mach.

Před propuštěním pacienta do domácí péče je nutné rodinné příslušníky vyškolit v základní ošetřovatelské péči. „Zvládnout musí obsluhu přístrojů. Ventilátor, odsávačku, koncentrátor kyslíku, ruční dýchací přístroj. Příprava a nácvik takovéto péče rozhodně snadné nejsou. Doma se mohou ocitnout v situaci, kdy se musí sami rozhodovat, co udělat. Nemají po ruce vše, co je běžně v nemocnici, personál nevyjímaje. Od toho ale mají moje telefonní číslo, aby v případech nouze mohli zatelefonovat,“ vyjádřil se Dušan Mach.

V současné době je na domácí umělé plicní ventilaci pět pacientů. Novoměstská nemocnice za poslední tři roky do programu DUPV připravila osm pacientů. „Naše nemocnice tak potvrzuje evropský průměr. Na sto tisíc obyvatel je na domácí umělé plicní ventilaci šest pacientů,“ dodal Mach.

Oddělení následné intenzivní péče v novoměstské nemocnici začalo první pacienty přijímat v červenci 2016. „To bylo na oddělení ARO, od února 2017 je oddělení následné

intenzivní péče ve svém. K dispozici máme osm lůžek,“ doplnila staniční sestra oddělení NIP Dana Tichá.

Tamara Pecková