Novinář ocenil odvahu studentů. Nebáli se mluvit o svém setkání s předsudky

Nové Město na Moravě – Předsudkům navzdory – tak znělo hlavní téma páteční benefice Na jedné lodi, kterou v Novém Městě na Moravě připravila společnost Portimo.

„Standardně máme přípravnou skupinu osmi až deseti lidí, která se vždycky už od února schází a vymýšlí program. Je to pokaždé zajímavý proces, začíná to prvotní bouří nápadů, z nichž pak vybíráme to, co je právě aktuální a co by se nejvíce hodilo,“ popsala postupné „líhnutí“ celodenního benefičního programu ředitelka Portima Ruth Šormová.

Letos nemohli organizátoři opomenout jedno z hojně diskutovaných témat - otázku migrantů, která je častým námětem nejrůznějších debat. „Toto téma je aktuální a nyní i velmi živé, ale když jsme výstavu chystali, chtěli jsme to pojmout v mnohem širších souvislostech. Předsudky se netýkají pouze imigrantů, ale také například teenagerů, seniorů, gayů, lidí se zdravotními odlišnostmi, s duševními nemocemi nebo lidí s problematickou minulostí. Často s takovými lidmi v sociálních službách pracujeme. Jsou na okraji společnosti a s předsudky se pravidelně potýkají,“ uvedla Ruth Šormová.

Studenti a žáci základních škol hned zrána zcela zaplnili velký sál novoměstského kulturního domu, kde celodenní akce odstartovala besedou s novinářem Erikem Taberym a Markem Štysem z organizace Člověk v tísni. „Bylo to velmi zajímavé, nastínili nám trochu nový pohled na věc. Určitě o tomto tématu budu ještě přemýšlet,“ poznamenala studentka novoměstského gymnázia Klára Jiroušková.

„Bylo skvělé, kolik studentů se přihlásilo do závěrečné diskuse. Je vidět, že jim toto téma není lhostejné, naopak. Zajímají se o ně a jsou ochotni naslouchat,“ sdělil svůj názor jeden z dospělých návštěvníků besedy Tomáš Blažek.

Závěrečné diskusní fórum ocenil i Erik Tabery. Zvláště vyzdvihl osobní statečnost těch diskutujících, kteří se přiznali k vlastní negativní zkušenosti s předsudky ostatních. „Úplně mi to vyrazilo dech. Je obdivuhodné, že v jejich věku dokáží takto formulovat a otevřeně říct před tolika lidmi své zážitky a osobní setkání s diskriminací. Je to ale také ta nejlepší cesta, jak se s tím vypořádat. Mít chuť a hlavně odvahu o tom mluvit,“ podotkl Erik Tabery.

Program benefice Na jedné lodi ale nenaplňovala pouze beseda. Pro návštěvníky novoměstského kulturního domu byla připravená také zážitková výstava nazvaná Předsudky nechte v šatně. „Velice mě to překvapilo a utvrdilo v tom, že to, co máme zažité, může být ve skutečnosti úplně jiné. To se snažím naučit i své žáky a jsem pyšná na to, že jsou schopni brát věci trochu jinak než ti ostatní,“ řekla Bohumila Němcová, učitelka z novoměstské speciální školy, která přišla expozici ukázat svým svěřencům.

„Předsudky máme všichni. Ale záleží na každém, jestli je ochotný s nimi dál pracovat. Výstava inspiruje k zamyšlení, v každém návštěvníkovi určitě něco zanechá,“ svěřila se se svými dojmy z netradiční výstavy Zuzana Šiborová z Nového Města na Moravě.

Menší děti, kterým výstava vzhledem k věku zatím nic neříkala, ji mohly vynechat a jít si raději pohrát v připraveném hračkovišti. A když už byl jejich dospělý doprovod unavený, mohl se zastavit a ochutnat kávu a k ní některou z dobrot, které nabízela místní kafárna. „Všechny dobroty nám napekli a připravili naši kolegové a dárci. Všechno je to vynikající a my jsme jim moc vděční za to, že nás takto podpořili,“ pochválila dárce Alena Jarošová z Portima.

Posledním bodem programu je představení Divadla Kalich s Bárou Hrzánovou a Radkem Holubem v hlavních rolích. Výtěžek z celodenní benefice podpoří sociální služby a programy Portima. „Vždycky to věnujeme některé sociální službě či programu, který je právě nejvíce potřebný. Letos to jsou sociálně aktivizační služby, kde jsme začali nabízet asistovaný kontakt rodinám, které se rozcházejí a potřebují pomoc. A pak ještě centru prevence,“ doplnila Ruth Šormová.