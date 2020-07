„Podle současných zákonů musí myslivci jednou měsíčně odevzdávat papírové hlášení o lovu. Oproti tomu bude aplikace v telefonu a elektronická evidence administrativně jednodušší, levnější a prakticky stále aktuální,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

To si však Vladimír Heřman z Mysliveckého sdružení Obrataň na Pelhřimovsku nemyslí. „Nelíbí se mi návrh ministerstva ohledně elektronického přeposílání dokumentů. Nedovedu si představit, že staří myslivci, kterým je například sedmdesát či osmdesát let, budou schopni kus nafotit a přeposlat ho aplikací hospodáři. Myslím si, že to bude naopak dost složité a zdlouhavé,“ přemítal Vladimír Heřman.

Horší a horší

Podle hospodáře mysliveckého spolku Krucemburk na Havlíčkobrodsku Petra Kohouta současný systém funguje dobře. „Já nejsem proti ničemu, ale nechápu, proč dělat změny a hrabat se v něčem, co je zaběhnuté a funguje to. Nemá to žádnou logiku. Já si tady jednou za měsíc udělám papír, vypíšu si to, pošlu to mailem a mám to vyřízené. Pořád nám slibují, že všechno bude lehčí, jednodušší administrativa, ale ono je to horší a horší,“ kroutil hlavou Petr Holub.

Cílem mysliveckého zákona je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci.

Ministerstvo zemědělství chtělo novelou také maximálně otevřít možnosti lovu. Nově tak umožňuje lov v noci, během sklizně nebo s pomocí noktovizorů, což jsou zařízení pro lov v noci. „S tím se neztotožňuji, protože si myslím, že je to proti mysliveckým etikám a pravidlům. Zvěři bychom tím pádem nenechali vůbec žádný klid, a o to víc bude ty škody dělat,“ řekl Vladimír Heřman.

Systém Evidence myslivosti pod správou Ministerstva zemědělství bude také obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří. Orgány státní správy myslivosti budou mít možnost průběžně z elektronických hlášení vyhodnocovat plnění plánu lovu a případně zasáhnout do mysliveckého hospodaření.

Likvidační pokuty

Skutečný stav lesa bude zjišťovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. „Pokud by byl někde les nadměrně poškozený, nařídí orgán státní správy myslivosti zvýšení lovu. Za nesplnění plánu mohou být myslivci nebo myslivecké spolky pokutováni až do výše dvě stě tisíc korun. Stejně vysokou sankci budou muset zaplatit, pokud opakovaně nesplní opatření ke snížení stavu zvěře, které jim nařídí orgán státní správy myslivosti,“ uvedl ministr Toman.

Podle obrataňského myslivce Vladimíra Heřmana budou pokuty, které jsou návazné na splnění plánů odstřelů, likvidační. „Myslím si, že spousta myslivců a mysliveckých spolků kvůli tomu i skončí, protože nebudou dávat všanc to, aby byl jejich majetek zablokován tím, že myslivecký spolek dostane velkou pokutu,“ doplnil Heřman.

Ministerská novela by měla začít platit rok poté, co ji schválí poslanecká sněmovna. Od té chvíle by byla také zrušena všechna nákladná ustanovení posledního poslaneckého návrhu.

Nová myslivecká novela:



- systém Evidence myslivosti pod správou Ministerstva zemědělství

- využití mobilní aplikaci v telefonu

- pokuta až do výše 200 tisíc korun za nesplnění plánu

- ministerstvo nově umožňuje lov v noci, během sklizně nebo s pomocí noktovizorů, což jsou zařízení pro lov v noci

- ministerská novela by měla začít platit rok poté, co ji schválí poslanecká sněmovna