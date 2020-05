Až do července potrvá výměna semaforů na pěti hlavních křižovatkách ve Žďáře nad Sázavou. Práce začaly na počátku května a jsou prováděny za plného provozu.

Ilustrační foto | Foto: Kateřina Vajsová

Nové semafory především zajistí přednostní jízdu autobusům městské hromadné dopravy. „Chceme lidi nalákat do městské hromadné dopravy. Je to mnohem šetrnější způsob cestování. Věřím, že když budou autobusy jezdit kratší dobu a přesně na čas, přiláká to spoustu lidí, kteří by jimi jinak nejeli,“ vysvětluje motivaci radnice ke změně řízení dopravy na rušných křižovatkách města místostarostka Žďáru Ludmila Řezníčková.