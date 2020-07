Nové semafory ve Žďáře budí rozpaky. Zkušební provoz potrvá až do konce září

/VIDEO/ Výměna semaforů na žďárských křižovatkách se setkala s velkou kritikou. Řidiči si stěžují například na to, že bez jakéhokoliv předchozího varování došlo najednou ke změně přednosti. Tam, kde dříve při odbočování doleva měli volný průjezd, mají náhle zelenou i auta z protisměru. „Jel jsem s manželkou z nákupu z Lidlu a u bývalého okresu jsme odbočovali doleva. Málem jsem vrazil do protijedoucího auta, zabrzdil jsem v poslední chvíli. Nikdy dřív tam při odbočování doleva nic z protisměru nejelo, hrozně mě to překvapilo. A vyděšený byl i řidič protijedoucího auta, taky to nečekal,“ svěřil se se svým zážitkem Petr Jopek ze Žďáru nad Sázavou.

I v době, kdy je doprava nejklidnější, je na křižovatkách rušno. | Video: Deník/ Helena Zelená Křížová

„Zvyk je železná košile. Škoda, že město alespoň neupozornilo na to, že nastane změna v přednosti,“ dodal Jopek. K němu se přidávají i další hlasy. „My jsme se tam taky málem vybourali,“ potvrdila jedna z místních Jana Sobotková. Lidem vadí i nově nastavené krátké intervaly. „Už se mi stalo, že v době dopravní špičky jsem čekal v koloně před křižovatkou jednadvacet minut,“ postěžoval si Jopek. OBRAZEM: Včelař z Nového Města našel houbu nesmrtelnosti. Naloží ji do medu Přečíst článek › Začátek výměny semaforů zkomplikoval život také handicapovaným. Nevidomí vůbec neslyšeli zvukové signály, které je navádí na přechod, když svítí zelená. „Nebylo to vůbec slyšet. Mluvil jsem proto i se zaměstnancem firmy, která tam semafory instaluje. A on mi slíbil, že to napraví. Slib dodržel, takže teď už je to dobré,“ usmál se Miroslav Liml ze Žďáru nad Sázavou. Na radnici jsou přesvědčeni, že nové řešení dopravy je správné. „Změna řízení semaforů vzešla z podnětu dopravních odborníků a policie. Podle nich bude tento způsob řízení semaforů lépe odbavovat dopravu,“ vysvětlil mluvčí žďárského úřadu Matěj Papáček. Semafory jsou prozatím spuštěny pouze ve zkušebním režimu. „Zkušební provoz, respektive současný stav, bude trvat do konce září. Do té doby bude dodavatel sbírat data a pozorovat dopravu a následně provede dílčí změny, například v intervalech zelené,“ sdělil Papáček. (Ne)zelená vlna Ani nové semafory ale podle radnice neurychlí dopravu ve městě. Na dlouhé čekací doby v čase dopravních špiček si řidiči budou muset zřejmě zvyknout. „I když nové semafory zajistí plynulejší průjezd, na ničím nepřerušovanou zelenou vlnu to nestačí. Pouze výměna těchto semaforů zelenou vlnu zajistit nedokáže. K tomu bude třeba osadit semafory i další čtyři přechody na tahu městem, konkrétně přechod u Vesny, u Havlíčkova náměstí, před zdravotním střediskem na Dolní ulici a přechod těsně před křižovatkou Dolní, Wonkova, Jungmannova a Sázavská,“ řekl Papáček. Město se rozhodlo pro výměnu semaforů i proto, že mají zajistit přednostní průjezd autobusů Městské hromadné dopravy. Vozidel integrovaného záchranného systému – sanitek, hasičů a policie - se to ale týkat nebude. „Ty zatím nebudou zařazeny do preferencí. Nicméně náš systém je na tuto situaci připraven. V případě zájmu integrovaného záchranného systému o začlenění musí dojít k vybavení požadovaných vozidel komponenty a musí dojít k úpravám programu. Samozřejmě vozidla integrovaného záchranného systému mají své majáky,“ konstatoval Papáček. Podívejte se, jak Vysočinou před třiceti lety projel Závod míru Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu