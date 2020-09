„Už to bylo na hraně, parkovali jsme hlavně u hřbitova, to ale zase komplikovalo život lidem, kteří tam přijížděli na dušičky, upravovat hroby a podobně,“ nechal se slyšet novoměstský obyvatel Martin Holý.

Novoměstská radnice o dlouhodobém nedostatku parkovacích míst věděla. „Udělali jsme i anketu, kde jsme se ptali, jestli místní upřednostní parkovací místa nebo zeleň. Nakonec jsme se domluvili na kompromisním řešení,“ připomenul starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Nové parkoviště je hotové a slouží nejen obyvatelům bydlícím v Tyršově ulici, ale také návštěvníkům sportovní haly. „Chtěli jsme, aby i lidé, co přicházejí do sportovní haly, měli kde parkovat,“ vysvětlil Šmarda.

Podle jeho slov se už situace v lokalitě zlepšila. „Vyřešili jsme kritický problém, který v této ulici byl. Byl jsem si to sám vyzkoušet a našel jsem volná parkovací místa jak v Tyršově ulici, tak i u hřbitova,“ podělil se o vlastní zkušenost novoměstský starosta.

Jediné, co je místním trnem v oku, je stání pro autobusy. To prý zabírá místo několika autům. „Někteří to kritizují a považují to za zbytečné. Ale místo pro autobusy je tam zejména kvůli sportovní hale, kam mohou přijíždět sportovní týmy. Nebylo by rozumné, aby autobus zajížděl až k hale. Proto jsme parkování pro autobus naplánovali na ulici Tyršově,“ objasnil Šmarda.

„Pokud by se prokázalo že tam parkovací stání pro autobusy zapotřebí není, pak nebude problém ho zrušit. Jsou to jen čáry na asfaltu,“ dodal.