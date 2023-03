Přestože nepůjde o první větší nákupní středisko ve městě pod dálničním mostem, místní rozšíření nabídky vítají. „Já jsem za to určitě rád, zvlášť za nové obchody. Zase přibude další místo, kde půjde nakoupit. A třeba to odlehčí i městu, když do něj nebudou muset řidiči z dálnice tolik zajíždět,“ okomentoval Jaromír Souček, který pracuje v ulici Karlov. Právě v přímé blízkosti této ulice bude nový komplex stát.

Nový supermarket v Bíteši bude mít konkurenci. Přihlásil se další zájemce

Stavení povolení už investor získal. Jenže námitku proti tomu podal jeden ze sousedů budoucího nákupního centra. „Jestli je oprávněná, rozhodne v květnu Kraj Vysočina. Proti námitce se totiž ohradil stavební úřad. Podle něj je stížnost neopodstatněná. Kvůli průtahům jsme posunuli datum otevření nákupního centra. Nově by mělo být otevřené do dvou let, přestože bychom to chtěli mít hotové dříve. Jenže toto se předpovídá obtížně,“ připustil Martin Slavata ze společnosti Traxial.

V nákupním centru bude mít svou pobočku například JYSK, SuperZOO či Lidl. Právě díky supermarketu se investor rozhodl do projektu pustit. „Spolupracujeme s obchodními řetězci a tento supermarket má nedaleko sklady. I proto je pro něj lokalita žádaná. Samozřejmě tomu pomáhá i to, že v blízkosti vede dálnice, přestože o primární důvod nejde,“ vysvětlil projektový specialista Slavata.

VIDEO: Ve Velké Bíteši otevřeli první supermarket. Je větší než v Jihlavě

Výstavba všech obchodů a parkoviště potrvá zhruba rok. I když nákupní zóna bude stát v blízkosti Velkého Meziříčí, vedení města do projektu zasahovalo minimálně. „Na našich pozemcích nic nevzniká. Jde o pozemky soukromých vlastníků a s nimi jedná investor. My jsme s ním jednali, protože se obchodní centrum napojí na naše sítě. Promlouvali jsme i do budoucího vzhledu. Nemohli jsme však ovlivnit velikost nákupního parku ani jestli vůbec vznikne,“ prohlásil starosta Alexandros Kaminaras.

Ten v projektu nevidí pouze pozitiva. „Nabídka obchodů se rozšíří, i když jich u nás máme dost a je to podle mě dostačující. Jako pozitivum vidím to, že by nákupák mohl ulevit dopravě. Jelikož bude stát na východní části, tak by cestující například z Velké Bíteše nemuseli zajíždět až do centra. Na začátku ale bude efekt opačný. Lidé ze západního směru naopak budou zvědaví, takže pojedou přes celé město na druhou stranu,“ zhodnotil Kaminaras.

O nákupním centru:

Obchody: Lidl, Jysk, TEDi, SuperZOO, Teta drogerie, Traficon

Umístění: Východní část Velkého Meziříčí u ulice Karlov

Datum otevření: 2025

Plocha: 4 500 metrů čtverečních