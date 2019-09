„V novoměstských mateřských školách se na žádost místních obyvatel mění provozní doba, prodlužuje se o čtvrt hodiny. Nově si rodiče mohou děti vyzvednout až do 16.15 hodin. Řeší to problémy rodičů s pozdějšími příjezdy autobusů,“ potvrdil novoměstský starosta Michal Šmarda.

„Dříve byly školky do 16 hodin. Je to jen čtvrthodina, ale pro mnohé z rodičů je to docela zásadní věc,“ dodal starosta města s tím, že ranní otevírací doba ve školkách se nemění.

Vyzvedávání děti ze školských zařízení bývá pro mnohé rodinné zástupce neustálým bojem s časem. „Já už naštěstí malé děti nemám, ale vím, že sousedka s vyzvedáváním syna ze školky doslova bojuje. Je samoživitelka a její rodiče bydlí někde v Čechách. Takže musí po práci honem letět pro Tomáška do školky, mívá často co dělat, aby to vůbec stihla. Když bude školka zavírat o něco později, hodně jí to pomůže,“ řekla Jana Novotná z Nového Města na Moravě.

Školky v Novém Městě na Moravě připravily na letošní rok i další novinku. „Máme ve školkách tři třídy s dvouletými dětmi. Jedna je v naší místní části Pohledci a další dvě přímo v Novém Městě na Moravě,“ sdělil Michal Šmarda.

Město tak reagovalo na nedávný spor o to, zda je povinností školek přijímat i dvouleté děti. „Vloni jsme měli zkušební ročník a letos už je takto malých dětí v našich školkách umístěno okolo dvaceti,“ poznamenal Michal Šmarda.