Ve věku sedmasedmdesáti let zemřel novoměstský patriot, podplukovník ve výslužbě a člen Svazu bojovníků za svobodu Pavel Koutenský.

Pavel Koutenský, podplukovník ve výslužbě. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Na počátku sedmdesátých let byl z důvodu neschvalování okupace Československa sovětskými vojsky propuštěn z armády a až do revoluce pracoval v uranovém průzkumu. Do armádních služeb se vrátil v devadesátých letech.