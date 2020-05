„Vlastních vzpomínek tolik nemám, byla jsem ještě moc malá, ale přece jen nějaké jsou. A rodiče a sousedé o tom často hovořili a každoročně se k tomuto tématu vraceli. Díky tomu jsem si toho hodně uchovala v paměti,“ říká Jana Černá.

Její vzpomínání začíná krátce po bombardování Nového Města, které se uskutečnilo 9. května. Bydlela tehdy s rodiči v Malé ulici, skoro na konci města. „Pamatuji si velké množství vozů a koní kousek nad naší ulicí. Koně odtamtud museli dostat, hnali je okolo našeho domu. Několik koní tam zůstalo a volně tam pobíhali. Rodiče se báli pouštět děti samotné ven. Moji kamarádku, která bydlela naproti, rodiče pokaždé přivedli k nám. A já jsem si s ní hrála na zahradě. Byla jsem strašně šťastná, že mám kamarádku, která mi neuteče. Která odejde až poté, co si pro ni rodiče přijdou,“ usmívá se při vzpomínce pamětnice.

Ta, která osvobozovala i Brno

„Nové Město na Moravě osvobodila Malinovského armáda. Ta, která osvobozovala i Brno. Ještě dlouho po skončení války zůstala část armády v Novém Městě. Velitelé si vybrali jako generální štáb sídlo tehdejší reálky, dnešního gymnázia. To pro jeho strategickou polohu. Vyučování tak bylo znemožněno. Aby mohli maturanti vůbec odmaturovat, tak tehdejší farář Kejř a senior Vašíř nabídli škole, že může ve vyučování pokračovat v evangelickém kostele,“ vypravuje Jana Černá.

Vyučování maturantů se tedy přemístilo do svatostánku. „Prý tam byla strašná zima, a tak studenti, jak mohli, vyběhli ven do rozkvetlého parku, aby se ohřáli na sluníčku. Maturity proběhly až na podzim, to už zase v budově školy. Armádní důstojníci se z ní přestěhovali do vilek pod reálkou. S místními obyvateli navázali velmi přátelské vztahy. Ve městě zůstali i obyčejní vojáci. Někteří bydleli také u nás. Rodiče museli vyklidit dvě dolní místnosti, tam byli vojáci ubytovaní,“ pokračuje Jana Černá.

Zatmění slunce

Ruští vojáci zabrali přízemí kromě kuchyně. „Tam spával tatínek. Já s maminkou, tetou a babičkou jsme se ubytovaly nahoře v ložnici. Další dva pokoje obsadili náš podnájemník, známý tety a dcera sedláka Havliše, jehož statek při bombardování vyhořel. Vojáci začátkem června Nové Město opustili. To si pamatuji, protože tehdy bylo částečné zatmění slunce a náš soused nám očadil sklíčka a přísně nám dětem nakázal, že se na sluníčko nesmíme dívat jinak, než přes sklíčka. Takže jsme vyprovázeli sovětské vojáky se sklíčky v rukou. Celá armáda ale odešla až někdy v zimě v šestačtyřicátém,“ říká pamětnice.

Přestože vojáky s novoměstskými obyvateli vázalo velmi silné přátelské pouto, po návratu do vlasti se už žádný z nich Novoměstským neozval. „Už jsme se o nich nikdy nic nedozvěděli,“ potvrzuje Jana Černá.