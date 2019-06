„Stavba už byla předána, ale s opravami se začne až po ukončení oslav města Nova Civitas. Nechtěli jsme, aby došlo k nějakým zbytečným kolizím,“ oznámil místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Uzavření ulice bude probíhat etapově, tak jak budou pokračovat stavební práce. V období od 17. června do 25.října nebude průjezdný úsek „Tyršovky“ mezi ulicemi Žďárská a Školní. Od 19.srpna až do 25.října k této uzavírce přibude ještě další zákaz vjezdu v Tyršově ulici, a to v úseku mezi ulicemi Křenkova a Monseova.

„Lidé, kteří v ulici bydlí, tam samozřejmě budou moci jezdit. Pokud před jejich domem nebude vyloženě nějaký velký výkop, mohou tam parkovat,“ poznamenal Stanislav Marek.

Rekonstrukce ulice Tyršova vyjde městskou pokladnu přibližně na deset milionů korun. „Budou přeloženy některé sítě, vznikne nová kanalizace a veřejné osvětlení, a také nové chodníky. Na tuto akci by měla být navázána ještě úprava parkoviště před sídlem Policie České republiky. V jeho sousedství vznikne i nový přechod,,“ popsal plány radnice novoměstský místostarosta.