Žďársko – Nové Město na Moravě „rozmnožilo“ po vzoru Žďáru nad Sázavou počet oddávajících. Snoubenci si budou moci vybírat hned ze šesti lidí, kteří mají pravomoc stvrdit svazek manželský.

„Zatímco ve Žďáře bylo oddávajících vždycky hodně, v Novém Městě se střídali v malém počtu. Teď jich přibylo a lidé si budou moci mezi nimi více vybírat,“ vysvětlil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Kromě mě a pana místostarosty mohou ještě nově oddávat čtyři členové zastupitelstva,“ dodal Michal Šmarda.

Žďár nad Sázavou je s počtem osmi oddávajících ale stále v čele tabulky. Tři oddávající mají ve Svratce, čtyři v Bystřici nad Pernštejnem, pět ve Velkém Meziříčí.

Každý rok s sebou přináší také nějaké to magické datum, tedy den, který je prý pro uzavření sňatku nejvhodnější. Letos někteří sází na 9. 9. nebo na 19. 9. Obě tato data ovšem vychází na všední den. To ale nemusí být žádnou překážkou. „Pro svatby před zdejším úřadem byly již před více lety určeny radou města soboty, přičemž ale svatby mohou být i kterýkoliv jiný den v týdnu, pokud to vyhovuje provozním možnostem a snoubenci uhradí tisícikorunový správní poplatek,“ vysvětlila Jana Bartošová, matrikářka novoměstského úřadu. V Novém Městě na Moravě ani ve Svratce, Velkém Meziříčí či Bystřici nad Pernštejnem zatím žádný požadavek o svatbu v tyto magické dny zatím nezaznamenali.

Tisícikorunový správní poplatek zaplatí i ti snoubenci, kteří si pro svůj „den Dé“ vyberou jiné místo, než bývá běžné. „V Bystřici nad Pernštejnem máme pro tyto příležitosti dvě obřadní síně, a to v prostorách muzea a v kulturním domě. Na žádost snoubenců je ovšem možné oddat na kterémkoli vhodném místě za správní poplatek tisíc korun,“ potvrdila bystřická matrikářka Lenka Martincová.

Nové Město na Moravě nabízí míst vhodných pro svatební obřady ještě o něco více. Snoubenci si mohou vybrat mezi Gobelínovým salonkem v kulturním domě, historickými prostory na Vratislavově náměstí v budově bývalého informačního centra či Horáckého muzea, nádvořím Horácké galerie, arboretem, měšťanským domem na Komenského náměstí a několika dalšími místy. „Snažíme se být ke snoubencům vstřícní, a tak se svatby často konají na nejrůznějších místech – u Sykovce, ve Třech Studních, na zahradách chalup či rodinných domů a podobně. Myslím, že v Novém Městě se více než jinde oddává v přírodních lokalitách,“ nechal se slyšet Michal Šmarda.

Pro svatby ve Velkém Meziříčí je určena budova tamní radnice. „Poměrně často ale snoubenci využívají pro svatební obřad zámek ve Velkém Meziříčí. Tam se běžně dělají dva obřady za sobotu, a to vždy ve dvanáct a ve třináct hodin, ovšem mimo termíny, kdy se na zámku konají nějaké akce,“ informovala velkomeziříčská matrikářka Martina Hledíková.

Ve Žďáře nad Sázavou je místem určeným pro konání slavnostních obřadů Stará radnice, i tam je ale možné zvolit jiné místo. Matriční úřad ovšem odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově radnice. U svateb konaných jinde je průběh obřadu věcí snoubenců, a to včetně hudby a ozvučení. A musí také počítat s tisícikorunovým správním poplatkem.