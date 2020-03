Novoměstská radnice zrušila s okamžitou platností veškeré akce na území města

Vedení Nového Města na Moravě zrušilo veškeré kulturní a společenské akce plánované na příští dny. „Opatření se týká kompletně všech akcí i filmových představení a farmářských trhů. Víme, že je to nepříjemné, ale je to nezbytné a je potřeba to respektovat,“ uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Zrušeny jsou i oblíbené farmářské trhy. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová