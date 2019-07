„Už jsme o dotaci v minulosti několikrát žádali, ale nikdy dřív se nám ji nepodařilo získat. Letos jsme ji dostali, což je velmi dobrá zpráva,“ radoval se ze získaných peněz novoměstský starosta Michal Šmarda.

Hala, na níž místní sportovci již dlouho čekají, vyjde město na částku přes šedesát milionů korun. Cenu za stavbu sportovní haly dodatečně navýšila lezecká stěna, která nebyla zakreslena v původním projektu. Místní horolezci ale nakonec zastupitele přemluvili, aby byl tento bonus navíc do plánu zanesen. Cena za stavbu se tak vyšplhala výše, než s jakou radnice zpočátku počítala a vedení města mělo ale obavu, že si bude muset na dokončení sportovní haly vypůjčit. „Počítali jsme až se čtyřicetimilionovým úvěrem,“ potvrdil Michal Šmarda.

Přestože se městu získanou dotací ulevilo, výpůjčka peněz z některého z bankovních ústavů je i nadále ve hře. „S daní nás stavba vyjde asi na šedesát pět milionů korun, takže v nějaké minimální výši si asi úvěr budeme muset vzít. Nebude to ale zdaleka tolik, jak jsme si původně mysleli,“ poznamenal Michal Šmarda.

S výpůjčkou finančních prostředků má už Nové Město na Moravě zkušenosti z doby, kdy se stavěly Městské lázně. Jejich výstavba by se bez úvěru neobešla. „Úvěr, který jsme si na Městské lázně vzali, jsme splatili už v loňském roce. Bylo to o rok dříve, než bylo v plánu. Do stavby sportovní haly jsme proto šli bez dluhů, s čistým stolem,“ řekl novoměstský starosta.