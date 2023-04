O tom, že nový tarif bude, věděl už dopředu Adam Kovář. „Autobusy nevyžívám tak často, aby se mi vyplatilo používat kartu dopravce. A když už jsem do nich přece jen nasedl, lístek jsem si koupil za drobné, které jsem našel po kapsách. Navíc to bylo i levnější. Od dubna už to tak není, ale nevím, jestli se moje návyky úplně změní,“ okomentoval muž.

Opačný názor má Oldřich Faltýn. „Většinou chodívám pěšky nebo jezdím autem. Autobus příliš nevyužívám, proto jsem si ani nedělal kartu dopravce. Občas se ale potřebuju dostat do Luční ulice nebo z ní. Když už platím, tak používám nejčastěji kreditku. Samozřejmě vítám, že ceny teď budu mít levnější, přestože neušetřím nějak zásadně. Každopádně příjemná změna to je,“ ohodnotil.

Na radnici ještě nemají konkrétní statistiky, jak se změny do využívání autobusů promítly. Podle místostarosty Jaroslava Hedvičáka budou konkrétnější údaje mít v půlce května. „Zatím si nám ale na to nikdo nestěžoval. Systém funguje. Ani nebylo nijak komplikované nový tarif nastavit. A snažili jsme se obyvatele informovat, je nebyli zaskočeni,“ řekl Deníku místostarosta.

Autobusy se hojně po městě přepravuje Hana Svobodová s rodinou. Kvůli častému cestování proto používají kartu dopravce. „Syn si všiml, že mu cesta do školy netrvá tak dlouho jako dříve. Takže se to nějak projevit mohlo,“ zvážila. Svobodová je ráda za to, že se pro ni ceník nijak nezměnil. Ona i její rodina totiž jezdívá do knihovny, škol, školek či nakoupit do centra. „Nedávno se ale měnila část jízdních řádů. Nevěděli jsme o tom. Vše jsme pak stíhali na poslední chvíli,“ přiblížila obyvatelka Žďáru.

Mezi cestující, pro které se ve městě pod Zelenou horou nic nezměnilo, patří důchodci. Ti totiž mohou zdejší hromadnou dopravu využívat zadarmo. To si pochvaluje Miroslava Velešíková. „Doufám, že se to ani měnit nebude. Člověku to pomůže. Za prvé ušetří čas a za druhé peníze. Sama si platím meziměstské spoje a tam jsem nedávno platila víc, než jsem zvyklá. Zdražil se lístek do Nového Města na Moravě, do kterého pravidelně jezdívám. A to se postupně nasčítá,“ upozornila důchodkyně.

Ceník jízdného nyní:

Platba bankovní kartou: 10 korun dospělý, 5 korun dítě

Platba kartou dopravce: 10 dospělý, 5 korun dítě

Platba hotově: 16 korun dospělý, 8 korun dítě

Ceník jízdného dříve: