Nové čističky i fotovoltaiky. Na Žďársku vodaři investují stamiliony

Stamilionové investice plánuje do dalších let Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. To do budoucna ovlivní nejen peněženky a obyvatele Bystřice nad Pernštejnem, Velkého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou. Zde totiž vzniknou největší projekty.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv