„Je to už dvaadvacátý ročník Západní Moravy,“ poznamenal hlavní redaktor pravidelné publikace a zároveň ředitel Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou Vít Křesadlo.

V publikaci jsou zařazeny jak objemné badatelské články, tak i drobnější zprávy. Jedním z obsáhlejších textů je popis cesty Tomáše Garrigua Masaryka po Horácku, kterou podnikl 17. června 1928. „Vloni jsme slavili výročí republiky a tento článek se toho také týká. Připomíná našeho prvního prezidenta, který v roce 1928 při desátém výročí republiky navštívil náš kraj,“ řekl Vít Křesadlo.

Tehdy vyrazil prezident se svým průvodem v osm hodin ráno z Židlochovic na Brněnsku a přes Kuřim, Tišnov a Nedvědici zamířil do Bystřice nad Pernštejnem, odkud dále pokračoval do Nového Města na Moravě, Slavkovic, Žďáru nad Sázavou, Ostrova nad Oslavou, Křižanova, Velkého Meziříčí a přes Velkou Bíteš zpět do Židlochovic. Náročná prezidentská cesta je v Západní Moravě popsána se všemi zastávkami a doplněna spoustou fotografií.

Velmi zajímavým tématem je také čarodějnictví na Žďársku. Stejnojmenný článek z pera Leony Králíkové je dalším textem zařazeným do dvaadvacátého ročníku Západní Moravy. „I na Žďársku se konaly čarodějnické procesy. Sice v menší míře než jinde, ale také. Leona Králíková ve svém článku také vysvětluje, proč k těmto procesům docházelo, jaká byla tehdejší nálada a podobně,“ vysvětlil Vít Křesadlo.

„V publikaci je také text o žďárském klášteru týkající se praxe 17. století, kdy probíhaly takzvané vizitace žďárského cisterciáckého kláštera. Připomenuta je také zaniklá sklářská huť v Cikháji, článek o ní napsal Pavel Rous z havlíčkobrodského muzea. A Jiří Vymětalík si zase vybral téma budování dálkové silnice Plzeň – Moravská Ostrava, která se začala stavět před druhou světovou válkou a probíhala i ve válečném období,“ prozradil další ze zajímavých textů uvedených v publikaci Vít Křesadlo.

Jiří Vymětalík se zaměřil na příběhy lidí spojených s budováním takzvané Hitlerovy dálnice. „Například na stavitele. Jeden z nich nakonec skončil v komunistickém vězení a na dostavbě se podílel jako dělník,“ popsal osud jednoho z lidí připomenutých v publikaci, která je za 150 korun k mání v archivech ve Žďáře, Velkém Meziříčí, Třebíči a moravských Budějovicích, Vít Křesadlo.