„Platí, že město Žďár nad Sázavou se chce finančně podílet ve výši 33 procent, nejvýše částkou 23 milionů korun. Kraj vyjde městu vstříc a umožní tělocvičnu využívat i pro činnost tamních sportovních klubů a veřejnosti,“ vyjádřil se Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.

Společné financování sportoviště, které bude v majetku Kraje Vysočina, potvrdil i žďárský místostarosta Josef Klement. „Nyní dochází k přípravě projektové dokumentace, a my do této činnosti vstupujeme se svými podněty. Z projektu rovněž vyplyne detailnější rozpočet. Aktuálně stále platí podíl města ve výši 33 procent, ale nejvýše částkou třiadvacet milionů,“ sdělil místostarosta.

Předběžně je na základě prvních studií multifunkční kryté sportoviště o rozměrech 44 x 25 metrů vyčísleno na více než sedmdesát milionů korun a kraj je zatím připraven jej financovat z vlastních zdrojů. Optimistická varianta říká, že v polovině příštího roku by mohla být hotová projektová dokumentace a ještě během podzimu 2020 by kraj rád vysoutěžil dodavatele stavby. Hotovo by mělo být v roce 2022. Nová tělocvična vznikne na krajských pozemcích v areálu průmyslové školy, jejímž je kraj zřizovatelem.

Podle Martina Kukly by studentům i sportovcům měl být k dispozici prostor, kde půjde provozovat téměř všechny běžné kolektivní sporty, tedy kupříkladu basketbal, házenou, florbal, futsal či volejbal. K dispozici též budou stoly pro stolní tenis, ale i atletické překážky. Jako poslední byla do projektu doplněna na žádost žďárského horolezeckého oddílu lezecká stěna.

Dispozice a rozměry tělocvičny, která v případě potřeby může být rozdělena na dvě tréninkové plochy, mají postačovat pro pořádání národních ligových soutěží, přičemž pro diváky bude navrženo zvýšené sezení s kapacitou asi sto osob.