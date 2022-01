Před působením v nemocnici jsem pracovala v Českém rozhlase Vysočina. Ještě před tím jsem ale vystudovala herectví. Po pětadvaceti letech se tak vracím k tomu, co mám vystudované a co jsem vždycky chtěla dělat.

Vydáváte se novým směrem. Jak ho vnímáte? A jak vnímáte samotnou kulturu?

Dostala jsem neuvěřitelnou příležitost ovlivnit veřejný prostor, ve kterém žiju. Je to veliká zodpovědnost. Opravdu se bojím, ale současně se i moc těším. Já, jako Tamara Pecková, a všichni moji noví kolegové tady máme jedinečnou možnost ovlivnit dění ve městě, ve kterém žijeme. Jsem přesvědčená o tom, že kultura je služba veřejná a měla by spojovat. Měla by vzdělávat a měla by trošičku kultivovat nejenom lidi, ale i prostředí, ve kterém se koná. Přála bych si dostat kulturu do všech koutů Žďáru.

Máte vystudované herectví. Těšíte se nejvíc na divadelní představení?

Doufám, že se najdu ve všem. I když je to pro mě nové. Samozřejmě se těším nejen na divadlo, ale i na hudební záležitosti nebo akce pro děti. Zjistila jsem však, že mě baví právě ta kreativní část, kterou pozice nabízí. Jsem ale ředitelka, takže k tomu patří i administrativa. V životě jsem nedala tolik autogramů (směje se). Dneska jsem vydala asi tisíc podpisů, a to je ta méně zábavná část mé práce. Příprava programu na letošní rok mě pak bavila o to víc.

Vzhledem ke covidovým opatřením je asi těžké něco plánovat.

To je pravda. Musíme se držet malinko při zemi. Problémem jsou i obavy lidí. Ještě pořád mají strach chodit na kulturní akce. Ať je to cokoliv – divadlo, koncerty. U koncertů kapacita kulturních zařízení vyhovuje. U plesů je to neštěstí. I přesto jsme se ale rozhodli pro novinku s Kinobálem, který proběhne 12. února v Kině Vysočina.

Jaké plány má tedy Kultura Žďár do roku 2022?

Ve Žďáře je na čem stavět. Divadelní předplatné, koncerty, plesy, to jsou všechno akce, na které je Žďár zvyklý. Nemá cenu měnit něco, co funguje. Paní ředitelka Lorencová to dělala opravdu dobře. Na jaře ale chceme organizovat menší akce, které budou venku. Aby nám nedělala neplechu žádná varianta covidu. Pod okny kulturního domu tak plánujeme menší domácký festival. Pracovně mu říkáme Žďárská náplavka. Oslovíme místní kapely a soubory. Uvidíme, co se nám podaří vymyslet. Teď plánujeme karneval, ale při zachování opatření je kulturák příliš velký. Proto bude v kavárně Krystal. Hledáme krizová řešení. I v kultuře se musíme naučit přemýšlet jinak.

Tamara Pecková Homolová



- Narodila se 4. 8. 1974 v Havlíčkůvě Brodu.



- Bydlí ve Žďáře nad Sázavou, je vdaná a má dvě děti.



- Absolventka DAMU.



- Dříve pracovala jako moderátorka ČRo Vysočina a mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě.



- Záliby: divadlo, kvalitní kniha, v létě cyklistika, v zimě procházky, setkávání s přáteli.