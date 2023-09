Do oprav městských lázní se pustili dělníci v Novém Městě na Moravě. Některé části volnočasového areálu se modernizují po osmi letech.

Městské lázně v Novém Městě na Moravě jsou v rekonstrukci. | Video: Lázně NMNM

Kvůli rekonstrukci bude oblíbené místo pro návštěvníky na několik dní uzavřené. Znovu by lázně měly otevřít ve středu 20. září.

Aspoň jednou týdně využívá v lázních wellness, bazén či saunu Tereza Orosová s rodinou. „Odstávka je potřeba, takže to bereme jako nutnost. Do bazénu chodíme, když je zima a špatné počasí. Saunu využíváme celý rok. Bylo by fajn, kdyby tam zapracovali na úklidu společných sprch. V bazénu to jde,“ reagovala návštěvnice.

Rychlá chirurgie v Novém Městě: operace křečových žil se zkrátí na jeden den

Nově budou v lázních po rekonstrukci vypadat například bazén či finská sauna. Jednatel Jiří Janeček dodal, že dřevo po osmi letech už dosloužilo. „Saunu vylepšíme a bude dvoubarevná. V bazénové hale vyměňujeme nástěnné a stropní desky. Ty nové budou lépe zvládat větší vlhkost. Potom se věnujeme pravidelné údržbě. Čistíme podzemní bazény i ty, kde se návštěvníci koupou. Ještě vymalujeme a pak nás čeká velký úklid po všech těch pracích,“ vyjmenoval změny Janeček.