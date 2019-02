Tři Studně - Rybník Sykovec ve Třech Studních je jedním z mála míst na Vysočině, kde si mohou rybáři i amatéři užívat takzvaný rybolov na dírkách, tedy chytání ryb pod ledem.

Rybolov pod ledem neboli dírkaření je zábavou pro ty, kteří chtějí chodit na ryby po celý rok. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Podmínkou je povolení od krajského úřadu, protože zákon u nás nedovoluje chytat ryby pod ledem. Na dírkách mohou lovit i ti, kteří nejsou členy žádného rybářského spolku," informoval nájemce rybníku Sykovce a provozovatel zimního rybaření na dírkách Miroslav Krejčí.

Do Tří Studní se za touto zábavou sjíždějí lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Jezdí k nám z Chrudimi, z Hradce, Boskovic, Kuřimi, Tišnova i z Brna. A také z Třebíče, ze Žďáru nebo z Chotěboře. Z vody rybáři vytahují především pstruhy a siveny, občas se ale nějaká ryba splete a rybářům se podaří vytáhnout také třeba candáta nebo štiku," sdělil se Miroslav Krejčí.

Ten, kdo chce rybařit pod ledem, by měl mít nejen potřebné vybavení, ale také základní znalosti o rybách. „To je důležité i proto, aby rybář věděl, co má s rybou, když ji vytáhne ven, vlastně udělat. Že ji nesmí válet ve sněhu, pokud si ji nezabije a nevezme domů. Ve zmrzlém sněhu se totiž ryba spálí a do spáleného místa pak může chytit infekci a následně uhynout," popsal možné následky neznalosti základních informací z rybí říše Miroslav Krejčí.

Dospělí i děti

Možnost zarybařit si bez rybářského lístku využívají nejen dospělí, ale také děti. „Chodí si k nám zarybařit například děti, které zatím nenavštěvují rybářský kroužek, ale někdo z rodiny rybářem je a oni si chtějí vyzkoušet, jestli by je to vůbec bavilo," podotkl Miroslav Krejčí.

Ty, kteří si přijedou do Tří Studní zalovit, to většinou baví dokonale. „Já k Sykovci jezdím poměrně pravidelně. Zimní rybolov je pro ty, kteří chtějí na ryby chodit po celý rok. Má své kouzlo. Hrozně rád ryby chytám, ale nejím je. Ani manželka je nejí, většinou je rozdám známým. Je to trochu paradox, že si je zaplatím a pak je rozdám," pousmál se Stanislav Roháček z Kuřimi, který se rybolovem baví už od svých šesti let.

„Povolenka stojí dvě stě korun, je to vlastně povolenka chyť a pusť, takže vyloženě na zarybaření. Pokud si někdo chce svůj úlovek odvézt, pak mu ryby zvážím a zaplatí je. Pstruh stojí sto šedesát korun za kilogram," potvrdil nutnost platby za ulovené ryby Miroslav Krejčí.

Z Kuřimi přijel i další rybář, Jiří Tichý. „Chytám na červíky nebo na kupovanou návnadu. Přijíždíme brzy a lovíme po celý den. Ráno, když mrzne, tak je to o něco horší, ale jakmile vysvitne slunce, tak se člověk i ohřeje. A je to velice příjemné," podělil se o své dojmy z rybolovu Jiří Tichý.

Rybolov na dírkách má také svoje pravidla, zákonitosti a tradice. Když ulovíme rybu, kterou pustíme zpět, tak ji nejdříve vyháčkujeme a těsně předtím, než ji pustíme do vody, jí musíme dát pusu," prozradil s úsměvem na rtech jednu z tradičních zvyklostí Stanislav Roháček.

Na zamrzlém rybníku Sykovci ale není slyšet jen čeština. „Já jsem ze Slovenska ze Sniny. Přišel jsem do Žďáru za prací a mám tu také přítelkyni. Rybařím odmalička a k Sykovci chodím pravidelně," prohlásil další z rybářů Lukáš Hrivňak.

Více než třicet centimetrů tlustý led slibuje lov na dírkách i v případě oteplení. „Máme výhodu nadmořské výšky, jsme 734 metrů nad mořem a to je znát. I když jsou teploty nad nulou, můžeme ještě nějakou dobu rybařit," prohlásil Miroslav Krejčí.