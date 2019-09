„Moštovali bychom, kdybychom měli co. Všechno nám na jaře pomrzlo, květy třešní, jabloní, švestek i hrušní. Jindy moštujeme každoročně, máme mošt rádi. Letos je to ale tragédie,“ nechala se slyšet Jitka Nováková z Velkého Meziříčí na Žďársku.

„Jinak si moštujeme sami, máme na to vybavení. Sejde se u toho celá rodina a bývá spousta legrace,“ dodala.

Ani provozovatelé moštáren nepřekypují nad letošní úrodou optimismem. „My budeme teprve s moštováním začínat, ale v Březníku už moštují, a co mám informace, je to bída, jablek je málo,“ nechal se slyšet Jan Havlík ze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vladislav na Třebíčsku.

Podobnou situaci zažívají také na Jihlavsku. „Moštujeme každou sobotu, ale letos tolik lidí nechodí. Jablek je méně a navíc jsou drobné. Oproti loňsku je to tak polovina,“ potvrdila Jaroslava Bartošíková z moštárny ve Vyskytné nad Jihlavou.

Tamní moštárna se může pochlubit opravdu dlouholetou tradicí, své služby zákazníkům nabízí již čtyři desítky let. „Lidé už si navykli k nám chodit. Nejprve se všechno dělalo ručně, teď už je to automatické, všechno je na elektriku,“ řekla Jaroslava Bartošíková.

I když je letos ovoce na moštování málo, bývají roky, kdy je ho naopak přehršel. „Když toho má někdo hodně, musí zavolat předem. To aby ti ostatní nemuseli dlouho čekat. Stalo se nám, že přijeli s menší dodávkou plnou jablek a moštování trvalo čtyři hodiny. Taky se nám stalo, že jsme s moštováním končili těsně před půlnocí. V posledních letech už se ale tolik nemoštuje, zahrádkáři stárnou a mladí lidé se do pěstování ovocných stromů nehrnou,“ posteskla si Jaroslava Bartošíková.

Nelisuje se ale pouze šťáva z jablek, mošt je možné získávat i z jiných druhů ovoce. „Moštujeme také hrušky. Třeba mošt smíchaný z hrušek a jablek je vynikající. A dokážeme získat i šťávu z rakytníku. Zkoušeli jsme zmoštovat také hrozny, to se nám ale neosvědčilo, moc to nešlo,“ popsala provozovatelka moštárny z Vyskytné nad Jihlavou, která má sama mošt velice ráda a umí také ovocnou šťávu dlouhodobě uchovávat

„Nechám ho do druhého dne ustát, aby si kal sedl na dno. Pak šťávu sliji do hrnce, zahřeji ji a jakmile se nahoře začne tvořit pěna, seberu ji a mošt sliji do sklínek. Ty uzavřu a zabalím do deky, aby pomaličku chladly. Mošt pak vydrží tři čtyři roky,“ prozradila vlastní recept na dlouhodobé uchovávání ovocné šťávy Jaroslava Bartošíková.

Mnohé z moštáren ještě ani letos neotevřely. Například ta ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku. „Jablek je letos opravdu málo, ale snad ještě moštovat budeme. Předpokládám, že začneme asi za čtrnáct dní, ale pouze na předchozí telefonickou objednávku. A je nutné na moštování přivézt minimálně dvacet až třicet kilogramů ovoce,“ vzkázal případným zájemcům za šlapanovské zahrádkáře Josef Hampl.