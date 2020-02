„Řešili jsme případ, kdy v ranních hodinách pán staršího věku uvázal křížence německého ovčáka ve dveřích polikliniky. Nemohli tam zaměstnanci ani návštěvníci. Procházeli jsme poliklinikou a intenzivně jsme se snažili najít majitele,“ popsal případ velitel Městské policie Žďár nad Sázavou Martin Kunc.

Strážníci hledali marně. Majitele psa se jim objevit nepodařilo. Důchodce se pak po hodině pro svého mazlíčka sám vrátil. „Případ jsme vyřešili blokovou pokutou. Podle slov zaměstnanců polikliniky to ale nebylo poprvé, kdy tento pán něco podobného udělal,“ poznamenal Martin Kunc.

Strážníci k podobným případům vyjíždějí poměrně často. Buď hledají majitele nevhodně uvázaných psů nebo řidiče aut, kteří špatně zaparkovali. „Doporučili jsme proto vedení polikliniky, že by bylo vhodné v budově instalovat rozhlas. Stalo se třeba, že někdo své vozidlo odstavil před garáží sanitky, a záchranáři pak nemohli vyjet,“ připomenul další nešvar šéf městské policie. Rozhlas by podle jeho mínění mnohé vyřešil, neukázněné řidiče či majitele nevhodně uvázaných psů by tak strážníci mohli s jeho pomocí snadněji dohledat.

Vedení polikliniky si ale nemyslí, že je rozhlas nezbytnou součástí budovy. „Zvažovali jsme podobné zařízení zřídit, ale je to samozřejmě nákladné. Důležitější je tolerance lidí. Majitelé psů by neměli své mazlíčky brát na polikliniku, zvířata tam nemají co dělat. Na všech dveřích jsou nálepky se zákazem s výjimkou asistenčních psů,“ vysvětlila svůj názor ředitelka žďárské polikliniky Ilona Komínková. Stejně tak řidiči by podle ní měli projevit určitou ohleduplnost vůči ostatním a neparkovat tam, kde je to zakázáno.

Starosta Žďáru nad Sázavou je naopak zřízení rozhlasu v budově polikliniky, a nejen tam, nakloněn. „Bylo by ideální na poliklinice něco takového mít. Je to ale otázka peněz a projekčních prací. Vyšlo by to řádově na statisíce. Bylo by vhodné mít rozhlas ve všech obecních budovách, kde se pohybuje více lidí,“ nechal se slyšet první muž žďárské radnice Martin Mrkos.