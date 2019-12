„První letošní netopýr pestrý je z Palachovy ulice. Zdá se, že si tento druh s charakteristickým tmavým pruhem přes oči místní sídliště oblíbil. Každoročně z této ulice nebo blízkého okolí přinesou místní obyvatelé nejméně jednoho netopýra,“ potvrdila mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Kateřina Machová.

„Létající myši“ tráví svůj zimní spánek většinou v koloniích v ustálených zimovištích. K zimnímu spánku jim poslouží stejně dobře stará důlní díla, jeskyně či sklepní prostory. Velký vliv na jejich zimování mívá i počasí, stává se, že se v době nástupu vyšších teplot probouzí a čas jejich povinného odpočinku je tak narušen.

Ne všichni tito drobní okřídlení savci jsou ovšem natolik disciplinovaní, aby se stáhli do zavedených zimovišť. „Drobní netopýři mohou být ukrytí kdekoliv. Nejčastěji využívají různé škvíry na fasádách. Jsou opravdu drobní, stačí jim škvíra okolo dvou a půl centimetru. V období mrazů už by venku nenalovili přirozenou potravu, proto i netopýr, který nám byl přinesen, poputuje do záchranné stanice Pavlov, kde přezimuje a na jaře se vrátí do volné přírody,“ popsala další osud nalezence Kateřina Machová.