První písemná zmínka o Nové Vsi pochází z roku 1397, kdy její jméno figurovalo ve sporu novoměstského faráře Damiána se žďárským klášterem. V listině je zmíněna i osada Noua Villa.

V roce 1667 dostala obec vlastní pečeť. Byly na ní vyobrazeny tři snopy a opis Sigil in Newdorf. Tři snopy má obec ve znaku dodnes. „Nestydíme se za to, že nám sláma čouhá z bot,“ usmívá se starostka Nové Vsi u Nového Města na Moravě Helena Tučková.

V Nové Vsi se stále něco mění, co se udělalo naposled?

Před třemi lety jsme vystavěli kapli. Na místě té původní, která už nebyla v dobrém stavu. Ta současná je staré kapli velice podobná, jen je o něco větší. Vloni jsme zase opravili náves a teď jsme se pustili do opravy bývalé orlovny.

Jaká je historie této budovy?

Nejprve to byla orlovna. Místní Orlové ji vystavěli počátkem třicátých let minulého století. Pak to byla sokolovna. Sokol se následně přejmenoval na tělovýchovnou jednotu a ta vlastnila budovu doteď. Tělovýchovná jednota ale neměla peníze na to, aby budovu udržela a hlavně aby ji zvelebila. Budova už přestavbu nutně potřebovala. Takže ji tělovýchovná jednota za symbolický obnos převedla obci. A obec ji nyní přestavuje.

Co z toho bude po přestavbě?

Bude z toho kulturní dům. U původní budovy byla zbourána přístavba, která tam byla od sedmdesátých let minulého století. Ponechaly se jen základy původní orlovny. A k nim se nyní přistavuje nová stavba. Bude tam velký sál pro plesy a kulturní akce. Sál se občas promění v tělocvičnu. Dále tam plánujeme přísálí, které bude možné užívat samostatně. Například na rodinné akce do šedesáti lidí. Bude tam i knihovna, klubovna a zkušebna pro hudebníky.

Na kolik vás stavba vyjde?

Počítáme s částkou okolo dvaceti milionů korun. Vzali jsme si na to úvěr, ale taky máme požádáno o dotaci. Pokud nám bude schválená, uhradí polovinu peněz z rozpočtu na tuto stavbu.

Do kdy bude stavba hotová?

V příštím roce budeme mít výročí obce – 625 let od první písemné zmínky. Chtěli bychom při této příležitosti uspořádat setkání rodáků. Do té doby by měl být kulturní dům hotový.