„Takže teď natírám a sázím stromky. K práci jsem se dostal díky mamince, která pracuje v lesním družstvu," vysvětluje Kundela. Pro případ, že budou podniky zavřené déle než se plánuje, se poohlíží i po dalším zaměstnání. „Hledám si ještě další práci, nejspíš někde ve skladu. Když chci podnik udržet, musím pro to něco udělat. Nezbývá nic jiného než jít pracovat mimo náš obor, abychom nespadli na úplné dno," konstatuje Kundela.

V gastronomii se pohybuje už dlouhou dobu, majitelem oblíbeného The Blues Brothers Baru na velkomeziříčském náměstí je pět let. Bar byl tak populární, že se Kundelovi dokonce vyplatilo mít ho otevřený jen v pátek a sobotu. „Do jara jsem měl ještě jednu hospodu v Měříně, tu už jsem musel zavřít. Bar ale chci udržet, ať už to udělám jakkoliv. Dal jsem do něj už hodně peněz," vypráví.

Kromě touhy udržet zavedený bar ho žene i zodpovědnost za uživení rodiny. „Mám dva malé syny, žena si začala hledat práci po mateřské, je to pro ni taky těžký rozjezd," popisuje Kundela rodinnou situaci. „I s hlídáním dětí je teď problém, ve školce zrovna onemocněly učitelky."

V listopadu má zaplatit splátky odložené z jara, situaci mu ztěžuje nejasné plánování omezení. „Myslel jsem, že na podzim ještě nějaké příjmy mít budeme, že se začne pořádat více večírků a sezóna se pořádně rozjede, ale pak přišla nová omezení a už dřívější zavírací doba pro nás byla likvidační. Nikdo v gastronomii teď nečeká, že třetího listopadu otevřeme. Měli rovnou říct, že je to v háji, ta nejistota je hrozně stresující," myslí si Kundela.

Přes veškerou nejistotu a obavy z finančních problémů se snaží zůstat vyrovnaný. „Kdybych se psychicky složil, ničemu to nepomůže. Člověk zkrátka musí překonat tu hrdost, překousnout zklamaní a s celou situací se vyrovnat," říká Kundela. „Hlavně, že jsme zatím zdraví."

PETRA ŠEBKOVÁ