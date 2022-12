Nemocnice na Vysočině doporučují nosit roušky. V Novém Městě zakazují návštěvy

Do nemocnice raději s rouškou a respirátorem. K tomu vybízejí zdravotnická zařízení na Vysočině. Jiná už v kraji zakazují návštěvy. Pokud se lidé vypraví do nemocnic za blízkými nebo kvůli ošetření, měli by si ochrannými pomůckami zakrýt dýchací cesty. Ochrání tím sebe i své okolí. Nemocnice opatření zavádějí kvůli zhoršující se epidemiologii.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Od pátku začne doporučení platit v pelhřimovské nemocnici. „Kvůli aktuální epidemiologické situaci doporučujeme lidem nosit ochranné prostředky dýchacích cest, když jdou navštívit pacienty. Lidé s projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění by měli návštěvu odložit na dobu, kdy příznaky zcela odezní,” vysvětlila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová s tím, že doporučení se týká také pacientů, kteří do nemocnice dochází k ambulantnímu ošetření. Do nemocnice v Pelhřimově pravidelně dochází Jakub Beran. Ochranu dýchacích cest plánuje pro jistotu začít u sebe nosit ještě před pátkem. „Chystám se do nemocnice ve čtvrtek. Docházím tam pravidelně na chirurgickou ambulanci. Radši si respirátor vezmu s sebou. Uvidím, jak bude situace vypadat na místě. Pakliže ji bude mít většina lidí nebo mi to personál doporučí, tak si ho nandám,” předeslal muž. Vysočina na hraně epidemie: respirační onemocnění řádí hlavně mezi dětmi Zdravotnické doporučení mu dává smysl. „Je to sice otravné, ale jde o logický krok. Teď v zimě je totiž větší pravděpodobnost nákazy. Pakliže je to doporučené, tak je určitě lepší si něco přes pusu nasadit,” prozradil Beran. V pelhřimovské nemocniční lékárně pracuje Jana Pejcalová. Také ona apeluje na lidi, aby si respirátory radši brali. „Denně se setkávám s nemocnými pacienty. Právě nošení roušek či respirátorů může ochránit je i personál. Naopak mi přijde neohleduplné, pokud člověk přijde s příznaky respiračního onemocnění bez respirátoru. Sami se snažíme jít příkladem a nasazujeme si ho, když nás onemocnění trápí,” popsala. Zavřete slepice: ptačí chřipka je na Vysočině, za porušení zákazu hrozí pokuty V Novém Města na Moravě už návštěvy úplně zakázali v celé nemocnici. Zákaz platí od pondělí. Důvodem je rozšíření onemocnění covidem. „Množí se nám covidoví pacienti. Zároveň se covid objevil i u personálu. Hlavně kvůli tomu jsme zákaz zavedli,” informovala mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová. Podle ní není jisté, jestli do konce roku opět budou návštěvy povolené. „To se nedá takhle dopředu odhadnout. Bude záležet na tom, kolik bude nemocných a jak se bude pandemie vyvíjet. Nejde o rozhodnutí ze dne na den,” dodala Křížová.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu