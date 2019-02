Nové Město na Moravě - Celkem 3 623 760 korun. Právě tolik se za první tři měsíce letošního roku vybralo na regulačních poplatcích v novoměstské nemocnici. Pacienti „zapomněli“ zaplatit jen 28 920 korun.

„Je to necelé procento, konkrétně šedesát lidí,“ informovala Sylva Šujanová, vedoucí oddělení zpracování dat v novoměstské nemocnici.

Počet dlužníků je však pohyblivý, a to vzhledem k tomu, že pacienti mají na zaplacení poplatků ze zákona osmidenní lhůtu. Když tedy pacient nezaplatí na místě, peníze na účtu nemocnice sice chybějí, ale skutečným dlužníkem se ošetřený stane, až pokud poplatek do osmi dnů neuhradí. Ať už se jedná o platbu za ambulantní ošetření či za hospitalizaci v nemocnici.

Dlužníci se většinou rekrutují ze sociálně slabších vrstev nebo se jedná o nepřizpůsobivé občany. „Jednou je to dané zákonem, tak se to musí dodržovat. My jsme si poplatky nevymysleli, ale jsme vykonavatelem tohoto zákona,“ sdělil ředitel novoměstské nemocnice Zdeněk Kadlec.

Za co platíme?

poplatky u lékaře za návštěvu s vyšetřením 30 korun

poplatky za výdej léku na předpis 30 korun

poplatek za pobyt v nemocnici 60 korun

poplatek za návštěvu pohotovosti 90 korun