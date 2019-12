Už deset pacientů pro domácí umělou plicní ventilaci (DUPV) připravili na oddělení následné intenzivní péče (NIP) novoměstské nemocnice.

Novoměstská nemocnice. | Foto: archiv nemocnice

Jde o metodu, při které speciální přístroj částečně nebo úplně nahrazuje dýchání. Domácí umělá plicní ventilace je způsob, jak zajistit základní životní funkci za pomoci ventilátoru, který zabezpečuje dýchání, a to v domácím prostředí nemocného. „Jestliže není možné pacienta do tří měsíců odpojit od přístrojů, pak se ho pokusíme připravit právě do programu DUPV,“ uvedla vedoucí lékařka oddělení následné intenzivní péče Eva Kutalová.