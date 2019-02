Vysočina - Od začátku tohoto roku je stejně jako v jiných nemocnicích i v té novoměstské na základě rozhodnutí ústavního soudu dočasně zrušen po-platek za hospitalizaci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Havelka

Minimálně do konce února tak pacienti, kteří musí z nějakého důvodu v nemocnici zůstat ležet, ušetří stokorunu za den péče na lůžku. Řada lidí však o tom, že za hospitalizaci se v lednu a v únoru nic neplatí, dosud neví. „Babička se po dvou dnech strávených v nemocnici ještě vracela zpátky na oddělení s tím, že jí zapomněli dát fakturu na zaplacení, a divila se, když jí řekli, že teď se nic neplatí," poznamenala Jana Sedláčková ze Žďáru nad Sázavou.

Poplatky za hospitalizaci v nemocnici jsou zrušeny minimálně za leden a únor. Pak se uvidí, co bude dál. „Ani my v této chvíli nevíme nic konkrétního. Jisté je nyní jenom to, že v prvních dvou měsících letošního roku se za hospi-talizaci neplatí, a v tom smyslu také všechny pacienty informujeme, co ale bude od března, zatím není jasné," uvedla ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková. „Jedna verze je, že poplatek bude uzákoněn ve výši šedesát korun za den, druhá zase, že bude zrušen zcela. Nějaký oficiální základ ale tyto zprávy dosud nemají," dodala ředitelka Palečková.

Za leden a únor novoměstská nemocnice bude na poplatcích na hospitalizaci, které začaly platit se začátkem roku 2008 tehdy to ale bylo šedesát korun namísto pozdější stokoruny, pochopitelně tratit. „Ročně na hospitalizačních poplatcích vybereme zhruba 10,7 milionu korun. Dva měsíce tedy vycházejí přibližně na 1,8 milionu," odhadl předpokládanou ztrátu mluvčí nemocnice v Novém Městě na Moravě Roman Kratochvíl.

Pacienty by však finanční ztráta nemocnice spojená s dočasným zrušením poplatků za hospitalizaci postihnout neměla. „Pacientů se změna nedotkne. Samozřejmě, ty peníze nemocnice bude muset ušetřit jinde, například na nákupu nových modernějších přístrojů," dodal mluvčí Roman Kratochvíl.

Názor veřejnosti na placení za hospitalizaci se různí. Zatímco někteří berou zrušení poplatku jako plus, které ulehčí jejich peněžence, jiní jsou skeptičtější. „Šetřit se dá, ale ne donekonečna. Zaměstnanci také nebudou pracovat zadarmo. A když časem nebude mít nemocnice na kvalitní přístroje, pacienti za těmito službami budou muset dojíždět jinam," přemítá František Rosecký ze Žďáru nad Sázavou.

Ceny za nadstandardy, ať už se jedná o příplatek za pokoj na gynekologii či porodním oddělení, anebo nadstandardní lékařský zákrok zůstávají stejné, a to podle platného ceníku na webu nemocnice.

Zbývající regulační poplatky hrazené pacienty ve zdravotnických zařízeních zůstávají v platnosti i nadále.

„Třicetikorunové regulační poplatky a devadesátikorunové poplatky za pohotovost jsou vybírány i nadále. Potvrzení o zaplacení vydávají automaty v interním a chirurgickém pavilonu a ve vstupu do nemocnice v chodbě u bufetu," doplnil mluvčí Kratochvíl.

----------------

Poplatek za hospitalizaci

Ústavní soud zrušil stokorunový poplatek v nemocnicích, ústavech, léčebnách a lázních k 1. lednu 2014. Platit se nebude minimálně do konce února 2014, do té doby by měla vláda rozhodnout, jak to bude s hospitalizačním poplatkem v nemocnicích a podobných zdravotnických zařízeních dál. Jednou z možných verzí je, že poplatek zůstane zachován, ale ve výši 60 korun za osobu a den hospitalizace s osvobozením dětí od něj. Další ze zvažovaných možností je zrušení hospitalizačního poplatku pro všechny pacienty.