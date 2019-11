„K akci se připojují novoměstští urologové nejen symbolickým knírem. Všem zájemcům hned tři středeční listopadová odpoledne nad rámec ordinačních hodin nabízejí preventivní vyšetření prostaty a varlat. Vyšetření budou prováděna 13., 20., a 27. listopadu, a to vždy od 14 do 16 hodin v urologické ambulanci,“ uvedla mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

K vyšetření, které je zdarma, se zájemci musejí předem objednat. „A alespoň den před domluveným vyšetřením také navštívit naši urologickou ambulanci k provedení odběru krve a moči. Pánové se mohou objednávat telefonicky na čísle 566 801 203,“ upřesnila mluvčí.

Samotné preventivní vyšetření se provádí pomocí nového moderního ultrazvukového přístroje. „K dispozici máme i novou laboratorní diagnostiku nádorů prostaty z odběru krve. Vyšetření prostaty je vhodné u mužů starších 50 let, kteří nebyli během posledních dvou let vyšetřeni, a u mužů nad 45 let v případě, že byl jejich blízkému příbuznému diagnostikován karcinom prostaty. Vyšetření varlat není věkově limitováno,“ doplnil urolog novoměstské nemocnice Jiří Janů.