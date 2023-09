Na dva týdny musejí počítat s omezením a objížďkou řidiči, kteří jedou k nemocnici v Novém Městě na Moravě. Kvůli opravě vozovky bude uzavřený úsek silnice od křižovatky ulic Žďárská a Vlachovická až po křižovatku se silnicí první třídy.

Uzavřený bude úsek silnice od křižovatky nad nemocnicí až k silnici první třídy na Žďár nad Sázavou. Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Dělníci budou vozovku opravovat od pondělí 25. září do neděle 8. října. „Všichni, kteří míří do nemocnice v Novém Městě, musejí v této době počítat s úplnou uzavírkou silnice od křižovatky ulic Žďárska - Vlachovická u nemocnice až po křižovatku silnice I/19,“ upozornila mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová. Objízdná trasa povede přes Jiříkovice a Radňovice.

Se změnami musejí počítat také všichni, kteří cestují autobusem. „Zastávka Nové Město na Mor. - nemocnice bude po dobu trvání uzavírky pro směr do centra přemístěna do vhodného a bezpečného místa poblíž hlavního vstupu do areálu nemocnice pro pěší. Pro směr z centra bude přemístěna na zastávku Nové Město na Mor. - pod nemocnicí,“ doplnila mluvčí.