„Telefonní hovory na pevnou linku do a z Nemocnice Nové Město na Moravě nebude možné uskutečnit. Lidé se nedovolají do ambulancí ani na telefonní číslo spojovatelky, a stejně tak nebude možné telefonovat z nemocničního zařízení jinam,“ informovala mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

Výpadek by měl trvat od rána zhruba do osmi hodin do večera. Poté už by měla být telefonní linka opět obnovena.