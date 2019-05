„Začala jsem s tím vloni v lednu. Vždycky jsem se zajímala o samostudium a hodně jsem četla. S malým dítětem to ale už tolik nešlo. Tak jsem se začala věnovat této zcela odlišné činnosti. Začalo mě to bavit, a když jsem nakonec zjistila, že už mám výrobků opravdu hodně, rozhodla jsem se je nabídnout i dalším maminkám,“ popsala prvopočátky své ruční výroby hraček Ivona Nečasová.

Mladá maminka nejčastěji šije ovoce, zeleninu a jídlo do dětských kuchyněk. Vše dělá ručně, a to i přesto, že je takováto výroba hraček časově náročná. „Na druhé straně mě to opravdu baví,“ netají se svým nadšení pro tvořivou činnost Ivona Nečasová.

Ke své tvorbě využívá prakticky cokoliv – filc, zbytky látek, knoflíky, suché zipy, ale také nejrůznější použitelné zbytky, které jí předávají třeba kamarádky. „Už v prvobytně pospolné společnosti se děti učily nápodobou obstarávat potravu, což patří do základních fyziologických potřeb člověka. I proto si děti s jídlem velice rády hrají. Největší zájem je o obložené chleby, bývá na nich salám, sýr, klobáska, zelenina, prostě všechno možné. V poslední době mě ale začaly bavit i domečky pro panenky a panáčky ve stylu quiet book, které jsou v poslední době velmi populární,“ řekla Ivona Nečasová.

Quiet book, neboli dětské látkové knihy, jsou určené především k rozvoji jemné motoriky u dětí. „Při jejich výrobě se hodně využívají suché zipy a knoflíky. Děti do knížky přidávají hračky, učí se s její pomocí barvy, čísla a spoustu dalšího. První knížku jsem ušila svému synovi. Byl to vlastně jeden z mých počátečních výrobků. A hraje si s ní pořád,“ usmála se Ivona Nečasová, která současně přiznala, že dříve nikdy moc tvořivá nebyla.

„Pak jsem ale zkusila šít hračky. Vypadaly pěkně a líbily se i mým kamarádkám. Tak jsem si založila facebookové stránky nazvané Obchůdek u trpaslíka. Vždy se snažím, aby hračka byla plně funkční a také aby vydržela nápor dětské zvědavosti. A zaujala i rodiče dítěte svojí barevností a originalitou. O hračky je velký zájem, proto jsem se rozhodla je nabídnout i na fler trhu. Teď už půjdu na druhý. Koná se v sobotu 18. května ve žďárském Domě kultury. Kdo bude mít chuť, může se přijít podívat,“ pozvala případné zájemce Ivona Nečasová.