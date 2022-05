Podle Veroniky Vošické Buráňové z Besipu platí, že dálnice patří k těm bezpečným komunikacím, a to zejména z toho důvodu, že je zde pevně oddělen protisměrný pruh. "Celkově se za deset let stalo na území kraje 332 smrtelných nehod. Třicet sedm nehod bylo na D1, tak je to za deset let nějakých jedenáct procent. Naproti tomu silnice první třídy mají dvacet osm procent nehod,“ sdělila.

Vošická Buráňová připomíná, že dálnice D1 je nejvytíženější tepnou České republiky. "Je také důležité zmínit, že mnoho kolizních situací bylo způsobeno nevhodným chováním řidičů v dopravních omezeních při modernizaci dálnice,“ souhlasila s mluvčí policie Vošická Buráňová. Na závěr řidičům radí, aby byli ohleduplní. "Při řízení držíme v ruce zbraň. Musíme jezdit tak, abychom dělali maximum pro ochránění svého zdraví a umožnili tomu druhému udělat za volantem chybu bez následku pro nás oba,“ doplnila Vošická Buráňová.